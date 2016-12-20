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Beşiktaş bir puana razı oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş, deplasmanda Boluspor'la Kerim Frei ve Özgür Özkaya'nın karşılıklı golleriyle 1-1 berabere kaldı.

Spor / 20 Aralık 2016 Salı 22:12
Beşiktaş bir puana razı oldu
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Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası maçında Boluspor!a konuk oldu.

İLK YARIDA GOL OLMADI
Bolu Atatürk Stadı'nda yoğun kar yağışı altında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlandı.



MAÇ BERABERE SONUÇLANDI
Beşiktaş, karşılaşmanın 60. dakikasında Kerim Frei'nin golüyle Boluspor karşısında 1-0 öne geçti. Bu gole ev sahibi takımın cevabı 75. dakikada Özgür Özkaya ile oldu. Kazanılan frikik vuruşunda topun başına geçen Özgür'ün şutunda baraja çarpan top kaleci Tolga Zengin'i yanıltınca top ağlara gitti.

Kalan bölümde başka gol olmayınca karşılaşma 1-1 beraberlikle tamamlandı.

Grupta oynadığı üçüncü maçtan beraberlikle ayrılan siyah beyazlı takım, puanını 7'ye çıkardı. Ev sahibi Boluspor'da puanını 4'e çıkarttı.

BolusporKar YağışıZiraat Türkiye KupasıBeşiktaşKerim Frei


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