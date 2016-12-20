Beyaz Gazete Ana Sayfa

5-6 oyuncu takviye edeceğiz

Gaziantepspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, devre arası transfer döneminde takıma 5-6 oyuncu takviye edeceklerini belirterek, sahada savaşan ve takıma direkt katkı sağlayabilecek futbolculara ihtiyacı olduğunu söyledi.

Spor / 20 Aralık 2016 Salı 09:31
5-6 oyuncu takviye edeceğiz

Gaziantepspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, takımın yeniden ayağa kalkması için birlik beraberliğe ihtiyaç olduğunu vurgulayarak, devre arasında yapılacak transferlerle beraber Gaziantepspor’u bulunduğu konumdan yukarıya taşıyacaklarını ifade etti.

“5-6 TANE OYUNCUYA İHTİYACIMIZ VAR”

Üzülmez, ligde oynanan Çaykur Rizespor maçı sonrası Başkan İbrahim Kızıl ile 3-4 saate yakın bir durum değerlendirmesi yaptıklarını söyleyerek, "Düşünceler içerisinde, söylemler içerisinde olduk. Kimi alabiliriz, aldığımız oyuncu takıma nasıl katkı sağlar? Takım da gideceklerle ilgili fikir birliğine vardığımız arkadaşlar da var. Devre arasında gelecek oyuncunun takıma göstereceği katkı bizim için çok önemlidir. Direkt katkı sağlayabilecek oyunculara ihtiyacımız var. Yani takımın şu anki pozisyonuna baktığımız zaman 5-6 tane oyuncuya ihtiyacımız var. Bunu kabul etmek gerekiyor” dedi.

“SAVAŞAN OYUNCULARA İHTİYACIMIZ VAR”

İkinci yarının kendileri için çok daha zorlu geçeceğini ifade eden Üzülmez, "İkinci yarı her takımın takviye yapacağını düşünürsek bizim de o takviyeleri yapmamız gerekiyor. Şu anda netleşen bir oyuncu yok. Ama görüşmek istediğimiz oyuncular var. O oyuncuların vereceği cevap da çok önemli olacaktır. Çünkü şu anki sıralamaya baktığını zaman bazı oyuncular kaliteli oyuncuları mevcut durumda takıma gelmek istemeyecekleri de bir durum söz konusu. Ama bize gelip inanan bizim takımda ikinci yarıdaki o mücadelenin içerisinde olabilecek savaşan oyunculara ihtiyacımız var. Önümüzdeki günlerde görüşeceğimiz oyuncular da var. O oyuncular ile görüştükten sonra çok daha sağlıklı bir yorum yapabilirim” diye konuştu.

Çaykur Rizesporİbrahim ÜzülmezGaziantepsporİbrahim Kızıl


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

“RUS AYISI” NI ZİNCİRE VURMAK!

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

FETÖ ELİYLE RUSYA’YA MESAJ!

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

HAYALLERİMİZ VE DÜŞÜNCELERİMİZ

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar