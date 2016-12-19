Riekerink'e ağır eleştiri

Beyaz Futbol yorumcusu Ahmet Çakar, Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink'i yerden yere vurdu.



Riekerink'in maçtan sonra yaptığı açıklamalarda sahayı bahane göstermesine kızan Çakar, Riekerink'in Galatasaray'da masör ya da bahçıvan bile olamayacağını söyledi.



'GALATASARAY TARİHİNE İHANET EDİYOR'



Galatasaray'ın bu sahaya benzer bir sahada Juventus'u elediğini hatırlatan Çakar 'Riekerink denen sözde Galatasaray'ın hocasının açıklamalarını izledikten sonra çok net konuşuyorum. Riekerink adına utanç duyuyorum. Riekerink Galatasaray'ın hocası, masörü bile olamaz. Ancak ziraat eğitimi almışsa Galatasaray tesislerinde bahçıvan yardımcısı olur. Çünkü bu akşam Galatasaray tarihine ihanet etmiş bir Riekerink'le karşı karşıyayız. 3 sene önce Galatasaray kendi tarihine altın harflerle yazılabilecek bir Juventus galibiyetini bundan daha beter, daha kötü ve ertelemeli maçtan sonra aldı.' diye konuştu.