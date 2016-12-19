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Ricardo Quaresma'dan kafa karıştıran paylaşım

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, sosyal medya hesabından Beşiktaş tribünlerinin videosunu paylaşarak "Bunu özleyeceğim" notunu yazdı. Q7'nin bu paylaşımı ayrılık mesajı olarak yorumlandı.

Spor / 19 Aralık 2016 Pazartesi 13:56
Ricardo Quaresma'dan kafa karıştıran paylaşım

Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Ricardo Quaresma Instagram hesabından 'Bunu özleyeceğim' iletisiyle Beşiktaş tribünlerinin videosunu paylaştı. Portekizli yıldızın bu paylaşımı 'Gidiyor mu' yorumlarını beraberinde getirdi.

Bilindiği üzere; Çin ekipleri Portekizli yıldızı transfer etmek için Beşiktaş yönetimiyle iletişime geçti. Hatta 33'lük Quaresma için bazı kulüplerin 20 milyon Euro'yu gözden çıkardığı öne sürüldü.

Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, Quaresma'nın bu paylaşımı ayrılık mesajı olarak yorumlandı.

33 yaşındaki Quaresma bu sezon siyah-beyazlı formayla çıktığı 21 resmi maçta 3 gol atarken 6 da asist yapma başarısı gösterdi.

Ricardo QuaresmaBeşiktaş


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