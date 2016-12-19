Beyaz Gazete Ana Sayfa

Milli futbolcu Burak Yılmaz otobüs şoförü ile kavga etti

Milli Futbolcu Burak Yılmaz, Nişantaşı’nda trafik nedeniyle bir halk otobüsü şoförü ile tartıştı. Kendisine sopa ile vurmaya çalışan otobüs şoförünün üzerine yürüyen Burak Yılmaz güçlükle sakinleştirildi. O anlar otobüs kamerasına saniye saniye yansıdı.

Spor / 19 Aralık 2016 Pazartesi 15:16
Milli futbolcu Burak Yılmaz otobüs şoförü ile kavga etti
Video için tıklayın
Foto Galeri için tıklayın

Edinilen bilgilere göre, olay, 8 Aralık günü Nişantaşı'nda yaşandı. Lüks cipi ile seyrederken halk otobüsü şoförü ile tartışan milli futbolcu Burak Yılmaz, aracından inerek otobüse yöneldi. Otobüsün camına vurarak kapının açılmasını sağlayan Yılmaz, şoför ile tartışmaya başladı.

Sinirlenerek araca binen Yılmaz'a otobüs şoförünün tepkisi sert oldu. Koltuğun altındaki sopayı alarak vurmak için kaldıran şoför son anda vazgeçti. Araçtan indirilen Burak Yılmaz, vatandaşlar tarafından güçlükle sakinleştirildi.

Ünlü futbolcu Burak Yılmaz ile halk otobüsü şoförü arasında yaşananlar, güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı. Görüntülerde trafikte seyreden aracın yanına yaya olarak yanaşan Burak Yılmaz, otobüsün camına vuruyor. Kapıyı açan şoför, Burak'a 'Ne var ulan artist' diye sesleniyor. Sinirlenerek otobüse binen Yılmaz ise 'Kime lan diyorsun sen. Babam yaşımda adamsın' diyerek şoförün üzerine yürüyor. Bu sırada koltuğun altından sopa çıkartan şoför, vurur gibi yaparak Burak'ı korkutuyor. Araçtan inen Burak Yılmaz ise kendisine sopa gösteren şoföre iyice sinirleniyor. Ünlü futbolcu vatandaşlar tarafından sakinleştirilmeye çalışılırken, şoföre ise yolculardan destek geliyor.

Şoförden kapıyı kapatmasını isteyen yaşlı bir teyze, 'Uğraşma şunla. Şimdi gençler böyle. Ne çekti kim bilir' ifadelerini kullanıyor. Bir başka genç yolcu da Burak Yılmaz'a tepki göstererek, 'Oğlum utanmıyor musun kaç yaşında adamla böyle konuşmaya' diyor. Taraflar sakinleştikten sonra otobüs hareket ediyor.

Burak YılmazMilli FutbolcuHalk Otobüsü


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

“RUS AYISI” NI ZİNCİRE VURMAK!

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

FETÖ ELİYLE RUSYA’YA MESAJ!

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

HAYALLERİMİZ VE DÜŞÜNCELERİMİZ

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar