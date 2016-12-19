Galatasaray’da sakatlık şoku!

Sarı-kırmızılıların Osmanlıspor karşılaşmasında Serdar Aziz sakatlanarak sahayı sedyeyle terk etti. 25. dakikada yerde kalan Serdar'ın dizinin döndüğü açıklanırken, kesin sonuç İstanbul'da çekilen MR'dan sonra belli oldu. Bugün çekilen MR sonrasında Serdar Aziz’in arka çapraz bağlarının koptuğu ve sezonu kapattığı ortaya çıktı.



Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada Serdar Aziz’in sağ diz arka çapraz bağında kopma, ön çapraz bağında gerilme ve menisküs yırtığı tespit edildiği bildirilirken, savunma oyuncusunun sezonu kapattığı öğrenildi. Galatasaray Kulübü’nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:



“Osmanlıspor maçının ardından yapılan tetkiklerinde sağ diz arka çapraz bağında kopma, ön çapraz bağında gerilme ve menisküs yırtığı tespit edilen Serdar Aziz’in oluşturulan tedavi protokolü çerçevesinde tedavisine başlanmıştır. Oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz.”

