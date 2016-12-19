Beyaz Gazete Ana Sayfa

Galatasaray’da sakatlık şoku!

Galatasaray'da 2-2 biten Osmanlıspor deplasmanında sakatlanan ve oyuna devam edemeyen Serdar Aziz'in yapılan kontrollerin ardından sezonu kapattığı öğrenildi.

Spor / 19 Aralık 2016 Pazartesi 14:55
Galatasaray’da sakatlık şoku!

Sarı-kırmızılıların Osmanlıspor karşılaşmasında Serdar Aziz sakatlanarak sahayı sedyeyle terk etti. 25. dakikada yerde kalan Serdar'ın dizinin döndüğü açıklanırken, kesin sonuç İstanbul'da çekilen MR'dan sonra belli oldu. Bugün çekilen MR sonrasında Serdar Aziz’in arka çapraz bağlarının koptuğu ve sezonu kapattığı ortaya çıktı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada Serdar Aziz’in sağ diz arka çapraz bağında kopma, ön çapraz bağında gerilme ve menisküs yırtığı tespit edildiği bildirilirken, savunma oyuncusunun sezonu kapattığı öğrenildi. Galatasaray Kulübü’nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Osmanlıspor maçının ardından yapılan tetkiklerinde sağ diz arka çapraz bağında kopma, ön çapraz bağında gerilme ve menisküs yırtığı tespit edilen Serdar Aziz’in oluşturulan tedavi protokolü çerçevesinde tedavisine başlanmıştır. Oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz.”

OsmanlısporGeçmiş OlsunMenisküsSerdar AzizGalatasaray


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

“RUS AYISI” NI ZİNCİRE VURMAK!

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

FETÖ ELİYLE RUSYA’YA MESAJ!

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

HAYALLERİMİZ VE DÜŞÜNCELERİMİZ

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar