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Galatasaray'a Serdar Aziz'den kötü haber!

Dün deplasmanda oynanan Osmanlıspor maçında sakatlanan Serdar Aziz’in sezonu kapattığı öğrenildi.

Spor / 19 Aralık 2016 Pazartesi 14:40
Galatasaray'a Serdar Aziz'den kötü haber!

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Osmanlıspor'a konuk olan ve sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılan sarı-kırmızılılarda Serdar Aziz şoku yaşanıyor. Zorlu Osmanlıspor karşılaşmasının 23. dakikasında Ndiaye ile girdiği bir pozisyon sonrası sakatlık yaşayan ve yerini Semih Kaya'ya bırakan deneyimli oyuncunun bugün MR'ı çekildi. Çekilen MR sonrası Serdar Aziz'in diz dönmesi sonucu arka çapraz bağlarının koptuğu, ön çapraz bağında gerilme olduğu, menisküs yırtığı tespit edildiği ve sezonu kapattığı öğrenildi.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ
Galatasaray Kulübünün resmi internet sitesinden yaptığı açıklama ise şu şekilde:

Osmanlıspor maçının ardından yapılan tetkiklerinde sağ diz arka çapraz bağında kopma, ön çapraz bağında gerilme ve menisküs yırtığı tespit edilen Serdar Aziz'in oluşturulan tedavi protokolü çerçevesinde tedavisine başlanmıştır.

Oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz.”


Serdar AzizGalatasaray


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