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Fenerbahçe zirveye selam çaktı

Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe, sahasında ağırladığı Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup etti.

Spor / 19 Aralık 2016 Pazartesi 19:10
Fenerbahçe zirveye selam çaktı

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Fenerbahçe, 3-0'lık skorla kazandı.

SOW YİNE SAHNEDE

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 41 ve 90. dakikalarda Moussa Sow, 87. dakikada Fernandao attı.

Fenerbahçe, bu sonuçla puanını 28'e yükseltti. Gençlerbirliği ise 19 puanda kaldı. Fenerbahçe, gelecek hafta Trabzonspor'a konuk olacak. Gençlerbirliği ise sahasında Bursaspor'u ağırlayacak.

FenerbahçeSpor Toto Süper LigGençlerbirliği


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