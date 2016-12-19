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Barcelona farklı kazandı

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 16. haftasında oynanan Barcelona derbisini deplasmanda Espanyol'u 4-1 yenen Barcelona kazandı.

Spor / 19 Aralık 2016 Pazartesi 00:48
Barcelona farklı kazandı

Barcelona, 18. dakikada Luis Suarez ile golü bularak ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. İkinci yarı da oyunun kontrolünü elinde tutan ve daha çok fırsat yakalayan taraf olan Barcelona, 67. dakikada yine Uruguaylı futbolcunun golüyle farkı ikiye çıkardı. Espanyol defansının yaşadığı şoku iyi değerlendiren Barcelona, 68. dakikada bu kez Jordi Alba ile skoru 3-0'a taşıdı. Espanyol takımının tek golü 79. dakikada David Lopez'den geldi. 89. dakikada Lionel Messi ile bir kez daha rakip kalenin ağlarını havalandıran Barcelona, derbi maçını 4-1 kazandı.



Bu arada karşılaşmanın 53. dakikasında sakatlanan Espanyol kalecisi Diego Lopez, oyundan alınarak yerini Roberto'ya bıraktı. Barcelona'da yedekler arasında yer alan Arda Turan ise oyuna girmedi.

Öte yandan, Barcelona'nın iki golünü atan Uruguaylı futbolcu Luis Suarez, La Liga'da 12. golünü kaydeden takım arkadaşı Lionel Messi'yi yakalayarak gol krallığı yarışında ilk sırayı paylaştı.

Barcelona aldığı galibiyetle puanını 34'e çıkararak ikincilikteki yerini korudu. FIFA Dünya Kulüpler Şampiyonası için Japonya'da olan 37 puanla lider durumdaki Real Madrid'in ligde Valencia ile oynayacağı 16. hafta maçı ise başka bir tarihe ertelendi.



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