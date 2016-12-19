Ahmet Gökçek: Riekerink bahane üretmesin

UEFA, Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda yoluna dolu dizgin devam eden Osmanlıspor'un kurucu başkanı Ahmet Gökçek, dün akşam oynanan maçın ardından açıklamalarda bulunan Galatasaray'ın teknik direktörü Riekerink'in 'Osmanlıspor bize stadyumda antrenman izni vermedi' sözlerine cevap verdi.



Jan Olde Riekerink'in dün ekibiyle birlikte stadyuma geldiğini söyleyen Ahmet Gökçek, 'Galatasaray hocası sahayı vermediğimizi söylüyor ama dün kendisi ekibiyle gelip sahada yarım saat kalıp incelemeler yaptı. Bu etkisiz futbollarına sahayı bahane etmesinler. Bizim takımımız, kapasitesi daha yüksek oyunculardan kurulu. Zeminin bize daha fazla zararı oluyor. İki sağ bek bir stoper değişikliği yapan Galatasaray'dan bahsediyoruz' dedi.





