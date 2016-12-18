Quaresma'dan şok hareket!

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Kasımpaşa deplasmanına konuk olan ve sahadan 2-1 mağlup ayrılarak bu sezon ilk yenilgisini alan Beşiktaş'ta maç sonrası Quaresma'nın yaptığı hareket olay oldu.



Beşiktaşlı futbolcular maç sonrası yenilgiye rağmen kendilerine destek veren siyah-beyazlı taraftarların bulunduğu tribüne doğru yürürken, Kasımpaşalı seyircilerin bulunduğu bölümden küfürlü tezahüratlar yükseldi.



Ricardo Quaresma’nın bu sırada rakip taraftarlara el hareketi yaptığı gözlendi. Kasımpaşalı taraftarların tezahüratlarına Olcay Şahan’ın da tepki gösterdiği görüldü.