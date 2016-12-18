Osmanlıspor 2 - 2 Galatasaray

Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu 15. hafta mücadelesinde Galatasaray, Osmanlıspor'a konuk oldu. 3. dakikada Yasin Öztekin'in golüyle Cimbom öne geçsede 36. ve 86. dakikada Pierre Webo'nun golleriyle Osmanlıspor skoru lehine çevirmeyi başardı. Golden sadece 2 dakika sonra sürpriz bir isim sahneye çıktı. Semih Kaya 88. dakikada attığı güzel golle skora denge getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca zorlu mücadele 2-2 eşitlikle sonlandı.



Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 30'a yükselterek 3. sıradaki yerini korudu ve 2. sıradaki Beşiktaş'la olan puan farkını 2'ye indirdi. Osmanlıspor ise 23 puanla 7. sırada kaldı.



MAÇ HIZLI BAŞLADI

Maçın 40. saniyesinde Aminu Umar'ın sağ kanattan yaptığı ortayı Sabri Sarıoğlu uzaklaştırmak isterken top altıpas içerisinde bulunan Pierre Webo'ya geldi. Webo'nun gelişine çektiği şutu direk dibinde Fernando Muslera son anda kurtarmayı başardı.







YASİN'LE CİMBOM ÖNE GEÇTİ

3. dakikada Wesley Sneijder, ara pasını sol çaprazdan ceza sahası içerisine giren Bruma'ya verdi. Bruma hiç bekletmeden yerden pasını altıpasın hemen dışında bulunan Yasin Öztekin'e aktardı. Yasin Öztekin'in gelişine çektiği şutta top Osmanlıspor ağları ile buluştu.







OSMANLI BERABERLİĞİ WEBO İLE BULDU

Mücadelenin 36. dakikasında Musa Çağıran'ın yerden pası ile sağ kanatta topla buluşan Adrien Regattin, ortasını altıpas çizgisi üzerinde bulunan Pierre Webo'ya doğru yaptı. Bu ortaya iyi yükselen Webo, düzgün bir kafa vuruşu ile topu Fernando Muslera'nın solundan Galatasaray ağları ile buluşturdu ve takımını beraberliğe taşıdı.







MUSLERA'DAN HARİKA KURTARIŞ

83 .dakikada Avdija Vrsajevic'in sağ kanattan yaptığı orta ile ön direkte buluşan Dzon Delarge, yüzünü kaleye döner dönmez şutunu çekti ancak bu şutu kaleci Fernando Muslera zorda olsa kurtarmayı başardı.



WEBO YİNE SAHNEDE

86. dakikada Aminu Umar'ın sağ kanattan yaptığı orta ile penaltı noktası üzerinde topla buluşan Pierre Webo'nun kafa vuruşu Semih Kaya'dan sekip kaleci Fernando Muslera'nın solundan ağlarla buluştu ve Osmanlıspor 2-1 öne geçti.



SÜRPRİZ İSİM SEHİM KAYA!

88. dakikada Bruma'nın pası Numan Çürüksu'dan sekip ceza sahası içerisinde sol çaprazda bulunan Semih Kaya'ya geldi. Semih Kaya'nın gelişine çektiği şut kaleci Zydrunas Karcemarskas'ın sağından ağlarla buluştu ve skora denge geldi. 2-2.



HAKAN BALTA'NIN 300. LİG MAÇI

Galatasaray'da savunma oyuncusu Hakan Balta, Osmanlıspor karşısında 300. lig maçına çıktı. Hakan Balta, 10. sezonunu geçirdiği sarı-kırmızılı takımda 236, Manisaspor'da da 64 lig maçında görev aldı. Tecrübeli futbolcu, Süper Lig kariyerinde 19 gol kaydetti.



Öte yandan Galatasaraylı futbolcu Yasin Öztekin de sarı-kırmızılı forma altındaki 100. resmi maçında Osmanlıspor karşısında görev yaptı.



