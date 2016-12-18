Fenerbahçe transfer için harekete geçti

Ligi dördüncü sırada devam ettiren Fenerbahçe devre arasında transfere hazırlanıyor.



Özellikle oyun kurucu pozisyonunda sıkıntı yaşayan Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ın eski futbolcusu Jose Sosa'nın ismi konuşulmaya başlandı.



'PRENSİPTE ANLAŞTI'



Aldığı bilgilerle transferleri önceden duyuran Beyaz Futbol yorumcusu Sinan Engin ise Fenerbahçe'nin Sosa ile prensipte anlaştığını açıkladı.



Devre arasında bu transferin biteceğini söyleyen Engin 'Benim bir menajer aracılığıyla aldığım bilgiye göre Fenerbahçe prensipte anlaştı. Ama ikna var. Gelir gelemez ayrı. Terör falandı. Ama Fenerbahçe almak için mesafe kat etti. Bu transferler yalanlanır. Çünkü alamazsak başarısız diye. ' ifadeleri kullandı.



