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Dünyanın en büyüğü Real Madrid

İspanyol devi Real Madrid, FIFA Dünya Kulüpler Kupası final maçında Japonya ekibi Kashima Antlers’i uzatmalar sonucu 4-2 mağlup ederek şampiyonluğa uzandı.

Spor / 18 Aralık 2016 Pazar 17:20
Dünyanın en büyüğü Real Madrid

FIFA Dünya Kulüpler Kupası final maçında İspanyol devi Real Madrid ile Japonya ekibi Kashima Antlers, Japonya’nın Yokohoma kentinde karşı karşıya geldi.

International Stadium’da oynanan ve normal süresi 2-2 sona eren karşılaşmada Madrid ekibi, uzatmalarda bulduğu iki golle kupanın sahibi oldu. Real Madrid’de golleri 9. dakikada Benzema, 60, 98 ve 104. dakikalarda Cristiano Ronaldo kaydetti.

Kashima Antlers’in sayılarını ise 44 ve 52. dakikalarda Shibashaki kaydetti.

Real Madrid


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