Dilmen'den Galatasaray'a gönderme

NTV yorumcusu Rıdvan Dilmen 2-2 biten Galatasaray- Osmanlıspor maçını değerlendirdi.



Dilmen, Galatasaray'ın gol bulmasına şaşırırken, şu ifadeelri kullandı;



'BAŞAKŞEHİR DENGELERİ BOZDU'



'Öncelikle şunu belirtmek gerekir ki, Medipol Başakşehir takımı ligdeki dengeleri bozdu. Herkesin oyun stratejisini değiştirdi. Zirvedekiler geriye düşünce panikliyor.'



'BRUMA, SNEİJDER OYNAYAMAYINCA...'



'Bu sahanın oyuncusu olmayan Bruma, Sneijder gibi oyuncular top süremeyip geniş alan bulamayınca maç Osmanlıspor'un lehine gelişti.'



'G.SARAY ADINA OLUMLU OLAN ŞEY...'



'Osmanlıspor adına 2 olumsuz durum, ilk golü hemen yemeleri ve buldukları 2. gol sonrası hemen gol yemeleri oldu. Galatasaray'da olumlu olan şey; sonuç ve kritik dakikalarda attıkları goller.'



'G.SARAY'IN 2 GOL BULMASI ENTERESAN'



Semih golü hissetti herhalde. 2-1'i 3 dakika koruyamadı Osmanlıspor. Galatasaray'ın iki gol bulması enteresan. Şu oyunla Osmanlıspor deplasmanında alınmış 1 puan iyi puandır. Futbolda ne kadar eksikleri varsa onları yaptılar.'