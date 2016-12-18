Beyaz Gazete Ana Sayfa

Dilmen'den Galatasaray'a gönderme

Ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Osmanlıspor - Galatasaray maçını değerlendirirken çarpıcı ifadeler kullandı.

Spor / 18 Aralık 2016 Pazar 23:26
Dilmen'den Galatasaray'a gönderme

NTV yorumcusu Rıdvan Dilmen 2-2 biten Galatasaray- Osmanlıspor maçını değerlendirdi.

Dilmen, Galatasaray'ın gol bulmasına şaşırırken, şu ifadeelri kullandı;

'BAŞAKŞEHİR DENGELERİ BOZDU'

'Öncelikle şunu belirtmek gerekir ki, Medipol Başakşehir takımı ligdeki dengeleri bozdu. Herkesin oyun stratejisini değiştirdi. Zirvedekiler geriye düşünce panikliyor.'

'BRUMA, SNEİJDER OYNAYAMAYINCA...'

'Bu sahanın oyuncusu olmayan Bruma, Sneijder gibi oyuncular top süremeyip geniş alan bulamayınca maç Osmanlıspor'un lehine gelişti.'

'G.SARAY ADINA OLUMLU OLAN ŞEY...'

'Osmanlıspor adına 2 olumsuz durum, ilk golü hemen yemeleri ve buldukları 2. gol sonrası hemen gol yemeleri oldu. Galatasaray'da olumlu olan şey; sonuç ve kritik dakikalarda attıkları goller.'

'G.SARAY'IN 2 GOL BULMASI ENTERESAN'

Semih golü hissetti herhalde. 2-1'i 3 dakika koruyamadı Osmanlıspor. Galatasaray'ın iki gol bulması enteresan. Şu oyunla Osmanlıspor deplasmanında alınmış 1 puan iyi puandır. Futbolda ne kadar eksikleri varsa onları yaptılar.'

OsmanlısporBrumaRıdvan DilmenGalatasaray


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

“RUS AYISI” NI ZİNCİRE VURMAK!

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

FETÖ ELİYLE RUSYA’YA MESAJ!

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

HAYALLERİMİZ VE DÜŞÜNCELERİMİZ

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar