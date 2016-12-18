Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni stadın ismini açıkladı

Trabzonspor'un yapımına 2013 yılında başlanan Akyazı Stadyumu bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Tamim Bin Hamad Es-Sani'nin katılımıyla açıldı. Açılışa ayrıca Başbakan Binali Yıldırım'ın yanı sıra Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, siyasiler, bürokratlar, spor adamları, geçmişte Trabzonspor kulübüne hizmet etmiş eski başkanlar, futbolcular ve vatandaşlar da katıldı.



Saat 17.30'da Avni Aker Stadı'ndan kortej yürüyüşü ile başlayan açılış programı, kortejin Akyazı Stadı'na girişi ile devam etti. Stadyumdaki programda 3D animasyon gösterileri, koreografiler, protokol konuşmaları ve Mazlum Kiper'in anlatımıyla bordo-mavili kulübün 50 yıllık tarihinden daha önce yayınlanmamış özel görüntüleri içeren bir video mapping etkinliği yer aldı. Vatandaşlar açılışı ücretsiz olarak izledi.Akyazı Stadı'nın bugün gerçekleştirilen açılışında Cumhurbaşkanı Erdoğan stadın ismini resmen açıkladı. Bordo mavililerin 41.961 kapasiteli yeni stadyuma teknik direktör Şenol Güneş ismi verildi. Şenol Güneş ile milli takımın dünya üçüncülüğü belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Marifet iltifata tabidir, iltifatsız marifet zayidir. Arkadaşlarımızla yaptığımız değerlendirmede, stada Şenol Güneş'in adını vermeye karar verdik.' diye konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından açılış törenine geçildi. Erdoğan kurdela kesimi öncesi, Trabzonspor'a katkıları dolayısıyla Katar Emiri Sani'ye teşekkürlerini ileterek, 'Bu yatırımlarla birlikte yeni yatırımları da Trabzon'un takip edeceğini hatırlatmak istiyorum. Askerimizin, polisimizin tekraren gözlerinden öpüyorum. Milletimizin başı sağolsun diyorum, ailelerine sabırlar diliyorum.” dedi.Erdoğan, daha sonra Trabzonspor'un efsane futbolcuları arasındaki maçın başlama vuruşunu yaptı. Tribündeki taraftarların 'Reis buraya' şeklindeki tezahüratları üzerine ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, tribünlere giderek taraftarları selamladı. Erdoğan, stadın deniz tarafındaki kalesine ilk penaltı atışını da yaparak gole çevirdi.'Akıllı çatı' olarak bilinen smart roof sistemi kullanılan stat, bu özelliğiyle dünyada beşinci, Türkiye'de ise bir ilk olarak tarihe geçecek. Yaklaşık 22 bin metrekare kapalı tribün alanına sahip stadın çatısı 245 dönümlük yeşil alanın havasını temizleyebiliyor.-Akıllı çatı 'smart roof' sistemi, fotokatalitik özelliği bulunan titanyum oksit kaplama sayesinde, yüzeyindeki organik maddelerden oluşan kirleri ve çevreye zararlı partikülleri ayrıştırıyor. Bu partikülleri nitrata dönüştürerek çatı yüzeyini sürekli temiz tutuyor.-Stadyumun çatısında, çevre dostu, kendini temizleme ve hava kirliliğini giderme özelliğine sahip akıllı çatı olarak bilinen 'smart roof' sistemi kullanılırken, bu özelliğiyle stadın çatısı dünyada beşinci, Türkiye'de ise ilk.-Yaklaşık 22 bin metrekare kapalı tribün alanına sahip stadın çatısının 245 dönümlük yeşil alanın havasını temizleme gücüne sahip. Bu oran, yaklaşık 2 bin 500 aracın yarattığı hava kirliliğini temizleme kapasitesine eşdeğer.-92 bin metrekare yeşil alana sahip kompleks içinde, 2 bin 200 ağaç ile 2 bin 400 bitki grubu yer alacak. UEFA kriterlerine göre saha aydınlatma kriteri 2 bin lüks, Akyazı Stadı'nın aydınlatması 3 bin lüks seviyesinde olacak.-Akyazı Stadı Türkiye'de deniz yüzeyi doldurularak inşa edilen ilk spor tesisi olma özelliğini taşıyor. Stadın çatısında toplam 6 bin 500 ton çelik kullanıldı.-Akyazı Spor Kompleksi'nde Kamp Eğitim Merkezi ve İl Gençlik Spor Merkezinin de bulunurken, kompleks 2 suni ve 5 doğal çim saha yer alıyor.-Toplam 41 bin 461 koltuk kapasiteli statta, 2 bin 954 VIP, 196p rotokol, 282 basın ve 80 engelli koltuğu bulunuyor.-İlkleri barındıran statta 80 metrekare olan skorbord, 7.5 megapiksel aralığında olmasıyla Türkiye'de tek olacak.