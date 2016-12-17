Balıkesirspor'da Zeefuik kadro dışı bırakıldı

TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor'da Hollandalı futbolcu Genero Zeefuik süresiz kadro dışı bırakıldı.



Balıkesirspor Kulübü'den yapılan açıklamada, Genero Zeefuik ile ilgili dün basında, 'Oyuncunun çocuğunun hasta olduğu, bu durum karşısında ülkesine gitmek istediği, kulübün buna ret cevabı verdiği ve takım arkadaşlarının para topladığı...' şeklinde çıkan haberin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.



Açıklamada, Hollandalı futbolcunun, kulüp idari personeline 16 Aralık Cuma gününe kadar ödeme yapılmadığı takdirde sözleşmesini fesih edeceğini bildirdiği aktarılarak, şöyle denildi:







'Oyuncuya o güne kadar ödeme yapılmasının mümkün olmadığı ve diğer oyunculara ödeme yapıldığında kendisine de ödeme yapılacağı söylenmiştir. Zeefuik, şuan itibariyle kulübümüzde en yüksek ücretli sözleşme ile oynayan, ülkesine gidiş geliş uçak biletleri sözleşmesi ile garanti altında olan bir oyuncudur. Hollandalı oyuncuya geçen sezon sonunda kadroda düşünülmediği bildirilmiş, kendisine daha iyi şartlarda futbol yaşantısını sürdürecek kulüp de bulunduğu halde ısrarla kulübümüzde kalmaya devam etmiştir.'



Genero Zeefuik'in dün akşam saatlerinde tesislere geldiği belirtilen açıklamada, 'Futbolcu, kulüp personelimizin uyarılarına rağmen müzemizde bulunan kupalarımızdan birini alarak tesislerden ayrılmıştır. Oyuncuya yaptığı şeyin hata olduğu bildirilmesine rağmen yanlışından dönmemiştir. Konuyla alakalı yasal süreç başlatıldığı gibi kulüp disiplin talimatına göre oyuncu süresiz kadro dışı bırakılmıştır. Olay gecesi müzemizden alınan kupa oyuncudan alınarak ait olduğu yere getirilmiştir. Konu ile ilgili yasal süreç devam etmektedir.' ifadeleri kullanıldı.





