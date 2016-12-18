Amatör futbolcu, hakeme yumruk attı

Ertuğrul Dilek Spor Tesislerinde Murat Germenspor ile 1975 Maltaspor arasında oynanan ve 1-1 devam eden müsabakanın 55. dakikasında hakem Mehmet Sami Gürmen, Murat Germenspor lehine penaltı kararı verdi.



Bu karar itiraz eden 1975 Maltaspor'dan Mesut Palaz, hakem Gürmen'e yumruk attı.



Tartışmaların artması üzerine çıkan olaylar polis ekiplerinin müdahalesiyle sona erdi. Müsabaka, hakem tarafından tatil edildi. Hakemin futbolcudan şikayetçi olduğu, Mesut Palaz'ın ifadesine başvurulmak üzere emniyete götürüldüğü bildirildi.



Manisa Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı İsmail Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada sporda şiddete karşı olduklarını belirterek, 'Bu tür olayların yeşil sahalarda yaşanmasını tasvip etmiyoruz. Özellikle böyle hassas bir süreçte tüm futbolcuları, seyircilerimizi daha sağduyulu olmaya davet ediyoruz.' dedi.



Aydın, müsabakanın hakem ve gözlemci raporlarının tertip komitesi tarafından değerlendirileceğini ve kararın 27 Aralık Salı günü verileceğini sözlerine ekledi.



