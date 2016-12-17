Yaşanan hain saldırının ardından TFF'den flaş karar!

TFF'nin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:



'Kayseri'de yaşanan hain terör saldırısı sebebiyle, 17, 18 ve 19 Aralık 2016 tarihlerinde oynanacak tüm müsabakalar öncesi 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak. Ayrıca müsabakalarda müzik yayını yapılmayacak ve dileyen kulüplerimiz siyah kol bandı takabilecek.'