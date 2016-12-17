TFF'den taziye

TFF resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:



'Kayseri Erciyes Üniversitesi yakınlarında, içinde hafta sonu izne çıkan sivil kıyafetli askerlerimizin bulunduğu halk otobüsüne düzenlenen hain terör saldırısında şehit ve yaralılarımızın olduğunu büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.



İnsanlık dışı vahşi terör saldırısını şiddetle kınıyoruz. Saldırılarda hayatını kaybeden asker ve sivil şehitlerimize Allah'tan rahmet; ailelerine, silahlı kuvvetlerimize ve Milletimize başsağlığı, yaralı asker ve vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz.'



