Kasımpaşa 2-1 Beşiktaş

Spor Toto Süper Lig'de 15. hafta maçında zirve mücadelesi veren Beşiktaş deplasmanda Kasımpaşa'ya 2-1 mağlup oldu. Bu yenildi Beşiktaş'ın Spor Toto Süper Lig'de bu sezon aldığı ilk mağlubiyet oldu.



Kasımpaşa'da oynanan mücadelede konuk ekip Beşiktaş maçta Cnek Tosun attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda Kasımpaşa ilk önce 47. dakikada TUnay Torun'un daha sonra 50. dakikada Gökhan Gönül'ün kendi kalesine attığı golle maçı 2-1 kazandı. Bu sonucun ardından Beşiktaş 35 puanı bulunan Medipol Başakşehir'in ardından 32 puanda kalarak ikinci sırada yer aldı. Kasımpaşa ise puanını 18'e yükseltti.



RHODOLFO 4 MAÇ SONRA İLK 11'DE

Marcelo'nun yerine şans bulan Rhodolfo, 4 maç sonra ligde ilk 11'de oynadı. Son olarak 10. haftada Beşiktaş'ın sahasında Trabzonspor ile yaptığı karşılaşmada ilk 11'de yer alan Brezilyalı oyuncu, bu sezon Süper Lig'de 4. kez forma giydi. Ligdeki tek golünü de Trabzonspor maçında kaydeden Rhodolfo, Ziraat Türkiye Kupası'nda Kayserispor ile oynanan maçta da ilk 11'de şans bulmuştu.



GÖKHAN GÖNÜL, MAÇ ÖNCESİ SAKATLIK YAŞADI

Beşiktaş'ın ısınma çalışmaları sırasında tecrübeli futbolcu Gökhan Gönül, sakatlık yaşadı. Sağ bacağında sorun yaşayan Gökhan Gönül'ün tedavisi saha içinde yapıldı. Bir süre koşmakta zorlanan siyah-beyazlı oyuncu, daha sonra kendini toparlayarak ilk 11'de sahaya çıktı.



İKİ TAKIM AYNI PANKARTLA SAHAYA ÇIKTI

Beşiktaş ve Kasımpaşlı futbolcuların elinde maç öncesi gerçekleştirilen seremoniye "Terörü lanetliyoruz" pankartı yer aldı.

Kasımpaşalı futbolcular, maç öncesindeki ısınma çalışmalarına "Halep Srebrenitsa olmasın" yazılı pankartla çıktı.

Karşılaşma öncesinde Kayseri'deki terör saldırısında şehit düşenler için saygı duruşu yapıldı.



YILMAZ VURAL TAKİPTE

Süper Ligin tecrübeli teknik direktörü Yılmaz Vural, Kasımpaşaspor maçını Milli takımın ve Galatasaray'ın eski Teknik Direktörlerinden Fethi Demircan ve Tayfur Havutçu ile birlikte izledi. Vural "Ağabey seninle gurur duyuyorum. 78 yaşındasın tüm maçları canlı izliyorsun. Senden ufaklar evlerinde televizyon izliyor" diye takıldı. Demircan ise "Evlat biz olayı canlı izleriz. Canlı yorum yaparız" yanıtını verdi



SİYAH-BEYAZLI TARAFTARLAR TAKIMLARINI YALNIZ BIRAKMADI

Siyah-beyazlı taraftarlar, deplasmandak zorlu maçta takımlarını yalnız bırakmadı. Taraftarlar, kendilerine ayrılan bölümü tamamen doldurdu. Kasımpaşalı taraftarar ise maça fazla ilgi göstermedi. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda az sayıda lacivert-beyazlı taraftar yer aldı. Her iki ekibin taraftarı, maç öncesi terör olaylarına tepki gösterdi. Bazı kişiler, tribünde Türk bayrağı açtı.







