Fikret Orman’dan Aziz Yıldırım'a zehir zemberek sözler

TARTIŞMANIN fitilini Fenerbahçe ateşlemişti:



-Bir Federasyon Başkanı , bir kulüpten alacaklı olursa ne olur?



F.Bahçe, 2004-2012 arasında Beşiktaş Başkanlığı yapan ve sonra TFF Başkanı seçilen Yıldırım Demirören’i ve onun Beşiktaş’tan alacağı olan 100 milyon TL’yi işaret ediyordu.



Bununla yetinmedi F.Bahçe. Önceki gün Amed ile oynanan kupa maçından sonra da kulübün asbaşkanı Mahmut Uslu konuştu:



-Bir Avrupa takımında veya dünyanın neresinde olursa olsun, bir federasyon başkanı bir kulüpten alacaklı olursa ne olur diye sormak lazım. Sizler onları konuşun. Bana göre ya hibe etsin ya da alsın.



Bütün gazeteler bunu yazıyor, bugün yine yazdılar. Bunlar dedikodu değil, bugün gazetelerde okuduklarımı söylüyorum. Acayip bir para. Çok ciddi bir para. Alacaklı durumda. Bunları çözmeleri lazım. Bu tür şeylerin susturulması lazım. Bunları halletmek, daha etik davranmak lazım.



TARTIŞMAYA ÇEKMEK İSTİYORLAR



BEŞİKTAŞ Kulübü ise, bu açıklamalara hiç yanıt vermedi.



Suskunluğunu bozmadı.



Telefonun diğer ucundaki Başkan Fikret Orman, bu durumu şöyle ifade ediyordu:



-Bu tür bir tartışmanın içinde olmak ya da içine çekilmeyi istemiyorum. Kasımpaşa ile oynuyorlar, Beşiktaş’ı hedef alıyorlar. Yanlış anlamayın bunu sadece Fenerbahçe için söylemiyorum... Başka takımlar da var. Bizi bir tartışmanın içine çekmeye çalışıyorlar. Bu iddiaları ciddiye alıp ayrıntılı bir cevap vermeyi düşünmüyorum.



BEŞİKTAŞ ARTIK ‘HASTA ADAM’ DEĞİL





KISA da olsa bir yanıtınız olacak mı sayın başkan?



Fikret Orman, “Olacak” dedi ve şunları ekledi:



-Bakın Beşiktaş, bu güne kadar hep ‘hasta adam’ olarak anıldı. Artık ‘hasta adam’ ayağa kalktı. Sayın Demirören için ifade edilen para yeni mi akıllarına geldi? Şimdi mi sorun oldu. 2012’den beri Demirören, TFF Başkanı! 5 yıl olmuş. Bu süre zarfında Fenerbahçe 1 kez, G.Saray 3 kez şampiyon olmuş. Beşiktaş da sadece 1 kez şampiyon oldu. 5 yılın dördünde başka bir başkan mı vardı? Ayrıca bu süre zarfında kim ne kadar kupa kazanmış, onun listesini de rica ediyorum, siz çıkartın...



DEMİRÖREN DÖNEMİNDE ALINAN KUPALARIN SAYISI



GALATASARAY 10



FENERBAHÇE 4



BEŞİKTAŞ 1



KİM NE ZAMAN ŞAMPİYON OLDU?



GALATASARAY 2011-2012, 2012-2013, 2014-2015



FENERBAHÇE 2013-2014



BEŞİKTAŞ 2015-2016