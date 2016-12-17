Beyaz Gazete Ana Sayfa

Başakşehir 1-0 Trabzonspor

por Toto Süper Lig'in 15. haftasında lider Başakehir, evinde Trabzonspor'u konuk etti. Abdullah Avcı'nın öğrencileri rakibini 63'te Visca'nın attığı golle 1-0 yendi.

Spor / 17 Aralık 2016 Cumartesi 16:27
Başakşehir 1-0 Trabzonspor
Foto Galeri için tıklayın

Süper Lig'de son olarak oynadığı Beşiktaş, Antalyaspor ve Gençlerbirliği karşılaşmalarından beraberlikle ayrılan turuncu-lacivertliler, Trabzonspor'u yenerek, 3 maçlık galibiyet özlemine de son verdi.

Namağlup unvanını sürdüren Medipol Başakşehir, puanını 35'e yükseltti.

Trabzonspor 3 maç sonra kaybetti
Medipol Başakşehir'e mağlup olan Trabzonspor, Süper Lig'de 3 maç sonra sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Bordo-mavililer, bu maç öncesinde oynadığı son 3 maçta 7 puan toplamayı başarmıştı.

Bu sezon ligde 7. yenilgisini alan Trabzonspor 18 puanda kaldı.

38. dakikada tezahürat
Tribünleri dolduran iki takım taraftarları, dakikalar Kayseri'nin plaka kodu olan 38'i gösterdiğinde "Kayseri" ve "Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez" tezahüratları yaparak, Kayseri'de yaşanan terör saldırısına tepkilerini gösterdiler.

Trabzonsporlu taraftarların yer aldığı tribünde de "Bir Ölür Bin Doğarız" ve "Vatan Sana Canım Feda" yazılı pankartlar açıldı.

Medipol Başakşehir'in yenilmezlik serisi 24 maça çıktı
Trabzonspor'u mağlup eden Medipol Başakşehir, Süper Lig'de oynadığı son 24 maçı kaybetmedi.

Emre BelözoğluTrabzonsporSpor Toto Süper Ligİstanbul BaşakşehirsporBekir İrtegün


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

“RUS AYISI” NI ZİNCİRE VURMAK!

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

FETÖ ELİYLE RUSYA’YA MESAJ!

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

HAYALLERİMİZ VE DÜŞÜNCELERİMİZ

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar