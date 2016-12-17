Süper Lig'de son olarak oynadığı Beşiktaş, Antalyaspor ve Gençlerbirliği karşılaşmalarından beraberlikle ayrılan turuncu-lacivertliler, Trabzonspor'u yenerek, 3 maçlık galibiyet özlemine de son verdi.



Namağlup unvanını sürdüren Medipol Başakşehir, puanını 35'e yükseltti.



Trabzonspor 3 maç sonra kaybetti

Medipol Başakşehir'e mağlup olan Trabzonspor, Süper Lig'de 3 maç sonra sahadan mağlubiyetle ayrıldı.



Bordo-mavililer, bu maç öncesinde oynadığı son 3 maçta 7 puan toplamayı başarmıştı.



Bu sezon ligde 7. yenilgisini alan Trabzonspor 18 puanda kaldı.



38. dakikada tezahürat

Tribünleri dolduran iki takım taraftarları, dakikalar Kayseri'nin plaka kodu olan 38'i gösterdiğinde "Kayseri" ve "Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez" tezahüratları yaparak, Kayseri'de yaşanan terör saldırısına tepkilerini gösterdiler.



Trabzonsporlu taraftarların yer aldığı tribünde de "Bir Ölür Bin Doğarız" ve "Vatan Sana Canım Feda" yazılı pankartlar açıldı.



Medipol Başakşehir'in yenilmezlik serisi 24 maça çıktı

Trabzonspor'u mağlup eden Medipol Başakşehir, Süper Lig'de oynadığı son 24 maçı kaybetmedi.

