Spor Toto Süper Lig’de 15. hafta heyecanı 17 Aralık Cumartesi, 18 Aralık Pazar ve 19 Aralık Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak.



Haftanın açılış mücadelesinde lider Medipol Başakşehir, Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Takipçisi Beşiktaş, Kasımpaşa deplasmanında oynarken, Galatasaray da Osmanlıspor’a konuk olacak.



Haftanın kapanış maçlarında ise Fenerbahçe, Gençlerbirliği’ni, Bursa da Antalyaspor’u ağırlayacak.



Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında oynanacak karşılaşmaların programı şöyle



17 Aralık Cumartesi



16.00 Medipol Başakşehir - Trabzonspor



19.00 Kasımpaşa - Beşiktaş



18 Aralık Pazar



13.30 Gaziantepspor - Çaykur Rizespor



13.30 Kardemir Karabükspor - Atiker Konyaspor



16.00 Adanaspor - Kayserispor



19.00 Osmanlıspor - Galatasaray



19.00 Aytemiz Alanyaspor - Akhisar Belediyespor



19 Aralık Pazartesi



20.00 Fenerbahçe - Gençlerbirliği



20.00 Bursaspor - Antalyaspor