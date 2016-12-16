Spor Toto Süper Lig’in 15. haftası yarın 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda oynanacak Medipol Başakşehir-Trabzonspor karşılaşması ile başlayacak.
Spor Toto Süper Lig’de 15. hafta heyecanı 17 Aralık Cumartesi, 18 Aralık Pazar ve 19 Aralık Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak.
Haftanın açılış mücadelesinde lider Medipol Başakşehir, Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Takipçisi Beşiktaş, Kasımpaşa deplasmanında oynarken, Galatasaray da Osmanlıspor’a konuk olacak.
Haftanın kapanış maçlarında ise Fenerbahçe, Gençlerbirliği’ni, Bursa da Antalyaspor’u ağırlayacak.
Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında oynanacak karşılaşmaların programı şöyle
17 Aralık Cumartesi
16.00 Medipol Başakşehir - Trabzonspor
19.00 Kasımpaşa - Beşiktaş
18 Aralık Pazar
13.30 Gaziantepspor - Çaykur Rizespor
13.30 Kardemir Karabükspor - Atiker Konyaspor
16.00 Adanaspor - Kayserispor
19.00 Osmanlıspor - Galatasaray
19.00 Aytemiz Alanyaspor - Akhisar Belediyespor
19 Aralık Pazartesi
20.00 Fenerbahçe - Gençlerbirliği
20.00 Bursaspor - Antalyaspor