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Süper Lig'de 15. hafta heyecanı

Spor Toto Süper Lig’in 15. haftası yarın 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda oynanacak Medipol Başakşehir-Trabzonspor karşılaşması ile başlayacak.

Spor / 16 Aralık 2016 Cuma 09:58
Süper Lig'de 15. hafta heyecanı

Spor Toto Süper Lig’de 15. hafta heyecanı 17 Aralık Cumartesi, 18 Aralık Pazar ve 19 Aralık Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak.

Haftanın açılış mücadelesinde lider Medipol Başakşehir, Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Takipçisi Beşiktaş, Kasımpaşa deplasmanında oynarken, Galatasaray da Osmanlıspor’a konuk olacak.

Haftanın kapanış maçlarında ise Fenerbahçe, Gençlerbirliği’ni, Bursa da Antalyaspor’u ağırlayacak.

Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında oynanacak karşılaşmaların programı şöyle

17 Aralık Cumartesi

16.00 Medipol Başakşehir - Trabzonspor

19.00 Kasımpaşa - Beşiktaş

18 Aralık Pazar

13.30 Gaziantepspor - Çaykur Rizespor

13.30 Kardemir Karabükspor - Atiker Konyaspor

16.00 Adanaspor - Kayserispor

19.00 Osmanlıspor - Galatasaray

19.00 Aytemiz Alanyaspor - Akhisar Belediyespor

19 Aralık Pazartesi

20.00 Fenerbahçe - Gençlerbirliği

20.00 Bursaspor - Antalyaspor

OsmanlısporFenerbahçeGaziantepsporKardemir KarabüksporAntalyaspor


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