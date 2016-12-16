Spor Toto Basketbol Ligi’nde 11. hafta heyecanı yarın ve 18 Aralık Pazar günü oynanacak karşılaşmalarla devam edecek. Haftanın açılış maçında Beşiktaş Sompo Japan, deplasmanda Banvit ile karşılaşacak.



Geçtiğimiz hafta İstanbul BBSK’ye 71-61 mağlup olan Galatasaray Odeabank, evinde Yeşilgiresun Belediyespor’u ağırlarken 10. hafta mücadelesinde Banvit’i 76-71’lik skorla deviren Fenerbahçe ise Gaziantep deplasmanında Gaziantep Basketbol ile mücadele edecek.



Lider Anadolu Efes’in rakibi de Trabzonspor Medical Park olacak. Spor Toto Basketbol Ligi’nde 11. hafta programı şöyle:



Yarın



16.00 Banvit - Beşiktaş Sompo Japan



17.00 Demir İnşaat Büyükçekmece - İstanbul BBSK



17.00 TOFAŞ - TED Ankara Kolejliler



18 Aralık Pazar



13.00 Trabzonspor Medical Park - Anadolu Efes



15.00 Galatasaray Odeabank - Yeşilgiresun Belediyespor



16.00 Darüşşafaka Doğuş - Pınar Karşıyaka



16.00 Best Balıkesir - Muratbey Uşak Sportif



18.00 Gaziantep Basketbol - Fenerbahçe



