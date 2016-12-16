Beşiktaş Sompo Japan karşılaşmasıyla başlayacak.
Spor Toto Basketbol Ligi’nde 11. hafta heyecanı yarın ve 18 Aralık Pazar günü oynanacak karşılaşmalarla devam edecek. Haftanın açılış maçında Beşiktaş Sompo Japan, deplasmanda Banvit ile karşılaşacak.
Geçtiğimiz hafta İstanbul BBSK’ye 71-61 mağlup olan Galatasaray Odeabank, evinde Yeşilgiresun Belediyespor’u ağırlarken 10. hafta mücadelesinde Banvit’i 76-71’lik skorla deviren Fenerbahçe ise Gaziantep deplasmanında Gaziantep Basketbol ile mücadele edecek.
Lider Anadolu Efes’in rakibi de Trabzonspor Medical Park olacak. Spor Toto Basketbol Ligi’nde 11. hafta programı şöyle:
Yarın
16.00 Banvit - Beşiktaş Sompo Japan
17.00 Demir İnşaat Büyükçekmece - İstanbul BBSK
17.00 TOFAŞ - TED Ankara Kolejliler
18 Aralık Pazar
13.00 Trabzonspor Medical Park - Anadolu Efes
15.00 Galatasaray Odeabank - Yeşilgiresun Belediyespor
16.00 Darüşşafaka Doğuş - Pınar Karşıyaka
16.00 Best Balıkesir - Muratbey Uşak Sportif
18.00 Gaziantep Basketbol - Fenerbahçe