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Potada 11. hafta heyecanı

Beşiktaş Sompo Japan karşılaşmasıyla başlayacak.

Spor / 16 Aralık 2016 Cuma 10:30
Potada 11. hafta heyecanı

Spor Toto Basketbol Ligi’nde 11. hafta heyecanı yarın ve 18 Aralık Pazar günü oynanacak karşılaşmalarla devam edecek. Haftanın açılış maçında Beşiktaş Sompo Japan, deplasmanda Banvit ile karşılaşacak.

Geçtiğimiz hafta İstanbul BBSK’ye 71-61 mağlup olan Galatasaray Odeabank, evinde Yeşilgiresun Belediyespor’u ağırlarken 10. hafta mücadelesinde Banvit’i 76-71’lik skorla deviren Fenerbahçe ise Gaziantep deplasmanında Gaziantep Basketbol ile mücadele edecek.

Lider Anadolu Efes’in rakibi de Trabzonspor Medical Park olacak. Spor Toto Basketbol Ligi’nde 11. hafta programı şöyle:

Yarın

16.00 Banvit - Beşiktaş Sompo Japan

17.00 Demir İnşaat Büyükçekmece - İstanbul BBSK

17.00 TOFAŞ - TED Ankara Kolejliler

18 Aralık Pazar

13.00 Trabzonspor Medical Park - Anadolu Efes

15.00 Galatasaray Odeabank - Yeşilgiresun Belediyespor

16.00 Darüşşafaka Doğuş - Pınar Karşıyaka

16.00 Best Balıkesir - Muratbey Uşak Sportif

18.00 Gaziantep Basketbol - Fenerbahçe

TrabzonsporFenerbahçeGalatasarayDarüşşafaka DoğuşMedical Park


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