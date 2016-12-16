Samsun’da geldiği günden beri güzelliği ile dikkatleri üzerine çeken 2009 Akdeniz Oyunları, 2012 Olimpiyatları ve 2013 yılında Amerikan dergilerinin oylamasıyla en güzel sporcu seçilen Hırvat Antonija Misura, Samsun Canik Basketbol ile sadece Eurocup’ta oynamak için yaptığı sözleşme, takımın Eurocup’tan elenmesiyle birlikte ülkesinin yolunu tuttu.



Güzel oyuncu vedalaşmak için Canik Belediye Başkanı Osman Genç’i ziyaret etti.



Misura’nın takımdan ayrıldığı için üzüldüğünü belirten Canik Belediye Başkanı Osman Genç, “Gönül isterdi ki sadece Avrupa maçlarında değil, lig maçlarında da sizinle birlikte yolumuza devam edelim. Dolayısıyla bugün takımdaki anlaşmanın sonlanması bizi üzdü. Kulüp başkanımız keşke Misura ile sezon sonuna kadar bir anlaşma yapsaydı. Her ne kadar Canik Belediyespor rahmetli hocadan sonra kötü gitse bile ben Misura’nın oyununu beğeniyordum. Bunu ben hem kulüp başkanımıza hem de koça defalarca söyledim” dedi.



Samsun Canik Belediyespor’da çok güzel günler geçirdiğini belirten Hırvat oyuncu Antonija Misura Sandric, “Burada olmaktan çok mutluydum. Sporda bazen böyle şeyler olur. Ben de hayatıma devam etmeliyim” diye konuştu.



Samsun’da birçok Türkçe kelime öğrendiğini belirten Misura, “Nasılsın, teşekkürler, çok güzel, canım, çay kelimeleri öğrendim. Ailemle birlikte televizyonda çok şov programları izliyorum” ifadelerini kullandı.



Konuşmaların ardından Başkan Genç ve Başkan Yardımcısı Alican Usta, güzel oyuncuya hediye takdim etti.



Bugün takım ile birlikte olan sözleşmesini sonlandıran Misura, 2 gün daha Samsun’da kaldıktan sonra ülkesi olan Hırvatistan’a gidecek.