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Amed Sportif'in iki futbolcusu gözaltına alındı

Amedspor Kulübü Genel Sekreteri Nesih Aktepe, Fenerbahçe maçının ardından 2 futbolcularının gözaltına alındığını söyledi.

Spor / 16 Aralık 2016 Cuma 09:45
Amed Sportif'in iki futbolcusu gözaltına alındı

Amed Sportif Faaliyetler Kulüp Genel Sekreteri Nesih Aktepe, Fenerbahçe ile 1-1 biten maçın ardından futbolcuları Mehmet Sıddık İstemi ve Mansur Çalar'ın gözaltına alındığını söyledi.

Aktepe, futbolcularının polis tarafından tartaklandığını ileri sürdü.

Amed Sportif ile Fenerbahçe'nin bugün oynadığı Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasından sonra taraftarlar dağıldıktan sonra futbolcular stattan ayrılmaya başladı.

Amed Sportif futbolcularından Mehmet Sıddık İstemi, Mansur Çalar ve Ercan Çapar ile güvenlik güçleri arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.




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