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Suarez'den yeni imza!

Barcelona, Luis Suarez ile olan sözleşmesini 2021'e kadar uzattı.

Spor / 15 Aralık 2016 Perşembe 22:03
Suarez'den yeni imza!

2014 Dünya Kupası'nda, Uruguay forması ile İtalyan oyuncu Giorgio Chiellini'nin omzunu ısırması nedeniyle 4 ay ceza alan ve bu cezasının bir kısmını yeni kulübü Barcelona'da çeken Luis Suarez, takımı ile olan sözleşmesini 2 yıl daha uzattı.

Barcelona resmi sitesinde yer alan açıklamaya göre, daha önce 30 Haziran 2019'da sözleşmesi tamamlanacak olan Uruguaylı oyuncu, Barça ile 2021 yazına kadar geçerli olan yeni sözleşmeye imzasını attı. Suarez'in sözleşmesindeki serbest kalma bedeli ise 200 milyon euro olarak belirlendi.

Takımı ile bugüne kadar 116 maça çıkan 29 yaşındaki oyuncu, 97 gol 57 asistlik dikkat çekici bir istatistiğe sahip. Suarez, takımı ile 2'şer kez La Liga ve Copa del Rey ve 1'er kez de Şampiyonlar Ligi, İspanya Süper Kupası, Avrupa Süper Kupası ve FIFA Dünya Kulüpler Kupası zaferi yaşadı.

UruguayLa LigaLuis Suarezİspanyaİtalyan


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