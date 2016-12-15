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Haftanın hakemleri açıklandı

Ligde 15. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

Spor / 15 Aralık 2016 Perşembe 13:40
Haftanın hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig'in 15. hafta müsabakalarında görev yapacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler şunlar:

17 Aralık Cumartesi:

16.00 Medipol Başakşehir-Trabzonspor: Halis Özkahya

19.00 Kasımpaşa-Beşiktaş: Halil Umut Meler

18 Aralık Pazar:

13.30 Gaziantepspor-Çaykur Rizespor: Bülent Yıldırım

13.30 Kardemir Karabükspor-Atiker Konyaspor: Alper Ulusoy

16.00 Adanaspor-Kayserispor: Cüneyt Çakır

19.00 Osmanlıspor-Galatasaray: Hüseyin Göçek

19.00 Aytemiz Alanyaspor-Akhisar Belediyespor: Yaşar Kemal Uğurlu

19 Aralık Pazartesi:
20.00 Fenerbahçe-Gençlerbirliği: Fırat Aydınus

20.00 Bursaspor-Antalyaspor: Ali Palabıyık

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