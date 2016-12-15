Spor Toto Süper Lig'in 15. hafta müsabakalarında görev yapacak hakemler belli oldu.



Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler şunlar:



17 Aralık Cumartesi:



16.00 Medipol Başakşehir-Trabzonspor: Halis Özkahya



19.00 Kasımpaşa-Beşiktaş: Halil Umut Meler



18 Aralık Pazar:



13.30 Gaziantepspor-Çaykur Rizespor: Bülent Yıldırım



13.30 Kardemir Karabükspor-Atiker Konyaspor: Alper Ulusoy



16.00 Adanaspor-Kayserispor: Cüneyt Çakır



19.00 Osmanlıspor-Galatasaray: Hüseyin Göçek



19.00 Aytemiz Alanyaspor-Akhisar Belediyespor: Yaşar Kemal Uğurlu



19 Aralık Pazartesi:



20.00 Fenerbahçe-Gençlerbirliği: Fırat Aydınus



20.00 Bursaspor-Antalyaspor: Ali Palabıyık



