Gökhan Töre sezonu kapattı

Beşiktaş'ta geçen sezon ortaya koyduğu başarılı performansın ardından İngiltere Premier Lig'in yolunu tutan Gökhan Töre'nin Ada hayali kısa sürdü. West Ham United formasını 5'i Premier Lig'de olmak üzere toplamda 8 karşılaşmada giyen Töre, dizinden yaşadığı sakatlık sebebiyle özel doktoru Ertuğrul Karanlık'ın raporu sonrasında Almanya'da geçtiğimiz pazartesi günü ameliyat oldu. Yıldız futbolcu, bu gelişmenin ardından sezonu kapattı.
Premier Lig'de inişli çıkışlı bir görüntü sergileyen Slaven Bilic yönetimindeki West Ham'da kendisini ispat edemeden sakatlık kurbanı olan tecrübeli oyuncunun, bu gelişmenin ardından İngiltere kariyerinin şimdilik bittiği öğrenildi.
West Ham United'ın 2,5 milyon Pound (11 milyon TL) kiralama bedeliyle sezon sonuna kadar kiraladığı Gökhan Töre'nin sözleşmesindeki 10 milyon Pound'luk (44 milyon TL) opsiyon maddesi, İngiliz ekibi tarafından kullanılmayacak. Töre'nin, sözleşmesinin bulunması sebebiyle sezon sonuna kadar West Ham United'la İngiltere'de tedavisine devam edeceği, liglerin bitmesinin ardından da Beşiktaş'a döneceği bildirildi.
Karanlık: Daha güçlü olacak
Konuyla ilgili olarak Fanatik'e açıklamalarda bulunan Siyah-Beyazlılar'ın eski kulüp doktoru Ertuğrul Karanlık, “Gökhan, dizindeki sakatlıkla maça çıkabilirdi ancak sorunun büyümemesi için erkenden ameliyat kararı aldık. Sezon sonuna kadar tedavisi sürecek. Sahalara geri döndüğünde herkes daha başarılı bir Gökhan Töre görecek' ifadelerini kullandı.