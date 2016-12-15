Gökhan Töre sezonu kapattı

Premier Lig'de inişli çıkışlı bir görüntü sergileyen Slaven Bilic yönetimindeki West Ham'da kendisini ispat edemeden sakatlık kurbanı olan tecrübeli oyuncunun, bu gelişmenin ardından İngiltere kariyerinin şimdilik bittiği öğrenildi.



West Ham United'ın 2,5 milyon Pound (11 milyon TL) kiralama bedeliyle sezon sonuna kadar kiraladığı Gökhan Töre'nin sözleşmesindeki 10 milyon Pound'luk (44 milyon TL) opsiyon maddesi, İngiliz ekibi tarafından kullanılmayacak. Töre'nin, sözleşmesinin bulunması sebebiyle sezon sonuna kadar West Ham United'la İngiltere'de tedavisine devam edeceği, liglerin bitmesinin ardından da Beşiktaş'a döneceği bildirildi.



Karanlık: Daha güçlü olacak

Konuyla ilgili olarak Fanatik'e açıklamalarda bulunan Siyah-Beyazlılar'ın eski kulüp doktoru Ertuğrul Karanlık, “Gökhan, dizindeki sakatlıkla maça çıkabilirdi ancak sorunun büyümemesi için erkenden ameliyat kararı aldık. Sezon sonuna kadar tedavisi sürecek. Sahalara geri döndüğünde herkes daha başarılı bir Gökhan Töre görecek' ifadelerini kullandı.