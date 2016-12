Fenerbahçeli Volkan Demirel'in kızını kaçırarak fidye isteyecekleri iddiasıyla yakalanan 2 şüphelinin 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya teşebbüs' suçundan 10'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.



Anadolu 66. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanıklar Yalçın Çiçek ve Mustafa Gül ile taraf avukatları katıldı.



Kimlik tespitinin ardından savunması alınan sanık Mustafa Gül, hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini belirterek, 'Diğer sanık Yalçın Çiçek şaka yollu yaptığımız konuşmaları gerçek sanıp kaydetmiş. Bunların gerçekle ilgisi yoktur. Suçlamayı kabul etmiyorum. Beraatımı istiyorum.' dedi.



Diğer sanık Yalçın Çiçek de eski savunmalarını tekrar ettiğini belirterek, 'Sanık Mustafa ile bu konuyu konuşurken gayet ciddi bir şekilde bana teklifte bulundu. Ben bu hususu medyada ya da başka bir yerde söylemedim. Sadece müştekinin kendisine durumu izah ettim. Ortada küçük bir çocuk olunca tüylerim ürperdi. Ben avukat talep ediyorum.' şeklinde konuştu.



Müşteki Volkan Demirel'in avukatı Ece Özdipçiner de sanıklardan şikayetçi olduklarını ifade ederek, 'Müşteki Volkan Fenerbahçe'de kalecidir. Bu akşam Amedspor ile maç olduğundan Diyarbakır'dadır. Kendisini bu nedenle hazır edemedik. Bir sonraki celse duruşmaya katılımını sağlayacağız.' diye konuştu.



Sanık Mustafa Gül'ün avukatı Recep Köse ise müvekkili yönünden atılı suçun unsurlarının oluşmadığını savunarak, şunları söyledi:



'Zira ortada icrai hareketlere varan bir durum yoktur. Müvekkilim şaka yollu diğer sanık ile konuşurken, sanık bundan menfaat elde etmek için bu görüşmeyi yönlendirici sorular sorarak kayda almış ve internetten yaptığı araştırma sonucu ulaştığı müşteki ve menejeri ile bunu paylaşmıştır. Atılı suçun unsurları oluşmadığından müvekkilimin beraatını talep ediyoruz. Ayrıca diğer sanık hakkında da suç uydurma ve iftira suçlarından suç duyurusunda bulunulmasını talep ediyoruz. Dosyadaki çözümler olayın akışını tam olarak ortaya koymamaktadır. Mahkeme huzurunda bu kayıtların dinlenilmesini talep ediyoruz.'



Mahkeme hakimi, sanık Yalçın Çiçek'e avukat görevlendirilmesi için Baro Başkanlığına bildirimde bulunulmasına karar verdi.



Sanık Mustafa Gül'ün avukatının suç duyurusu yapılması ve ses kaydının duruşmada dinlenmesi yönündeki talebin bir sonraki celse sanık Yalçın Çiçek'e avukat görevlendirmesi yapıldıktan sonra değerlendirilmesine karar veren mahkeme hakimi, duruşmayı erteledi.



- Olayın geçmişi



Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne başvuran Volkan Demirel, kendisine telefonla ulaşan bir kişinin, 'kızının kaçırılıp fidye isteneceğini, bunu engelleyebileceklerini' söylediğini beyan ederek şikayetçi olmuştu.



Bunun üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, telefon görüşmelerini inceleyerek kimliğini tespit ettiği şüpheli Yalçın Çiçek ve fidye isteyeceği öne sürülen Mustafa Gül'ü gözaltına almıştı.



Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede şüphelilerin, Volkan Demirel'in maddi imkanlarının iyi olduğunu ve fidye vereceğini düşünerek kızı Y.D'yi kaçırma planı yaptıkları, bu kapsamda kendi aralarında haberleştikleri anlatıldı.



Şüphelilerin Demirel'in kızı Y.D'nin hangi zaman dilimlerinde dışarıya çıktığını, içinde yolculuk ettiği araçların hangi noktalarda yavaşladığını tespit çalışmaları da yaptıkları kaydedilen iddianamede, Yalçın Çiçek ve Mustafa Gül hakkında 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya teşebbüs' suçundan 2'şer yıldan 10'ar yıla kadar hapis cezası talep edildi.