Fenerbahçe kafilesi Diyarbakır'da

İstanbul'dan özel uçakla şehre gelen sarı-lacivertli kafile, Diyarbakır Havalimanı'nda Amed Sportif Faaliyetler Kulübünün yöneticileri ve çocuklar tarafından çiçeklerle karşılandı.



Bir grup Fenerbahçe taraftarının sevgi gösterisinde bulunduğu kafileden bazı futbolcular, taraftarların fotoğraf çektirme isteğini geri çevirmedi. Sarı-lacivertlilerin Nijeryalı futbolcusu Emmanuel Emenike de çevrede güvenlik önlemi alan polislerle hatıra fotoğrafı çektirdi.



Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Mahmut Uslu'nun da yer aldığı sarı-lacivertli kafile, daha sonra otobüsle istirahat edeceği otele geçti.



Seyrantepe Spor Tesisleri'nde saat 14.15'te başlayacak karşılaşmanın ardından sarı-lacivertliler İstanbul'a dönecek.















