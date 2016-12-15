Fener'e Diyarbakır'da soğuk duş!

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. hafta maçında Fenerbahçe, Amed Sportif deplasmanına çıktı. Seyrantepe Spor Kompleksi'nde oynanan mücadele 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı. Advocaat yedek oyunculardan oluşturduğu ilk 11'de 4 de genç futbolcuya görev verdi.



45. dakikada Salih Uçan'ın ceza sahasında yerde kaldığı pozisyonda penaltı kazanan Fenerbahçe, Fernandao'nun golüyle 1-0 öne geçti. Soyunma odasına üstün giden sarı-lacivertli takım, ikinci yarıda istediği futbolu sergileyemedi.







Dakikalar 66'yı gösterdiğinde ise Amed Sportif'in beraberlik golü geldi: 1-1. Sağ kanattan açılan ortaya Şehmus önce rövaşata ile vurmayı denedi. İlk denemesinde başarısız olan Şehmus, sol kanattan açılan diğer ortada topla buluştu ve golünü attı.



Beraberlikten sonra üstünlük golü arayan Fenerbahçe ataklarında etkili olamadı. Amed Sportif ise 76. dakikada Abdullah'ın Salih'e yaptığı faul sonrasında ikinci sarı görmesiyle 10 kişi kaldı.



Maçın geride kalan dakikalarda eşitlik bozulmazken, iki takım da grupta puanla tanıştı. Fenerbahçe bu maçtan Sonra Menemen Belediye deplasmanında 22 Aralık'ta gidecek.