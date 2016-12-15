Beyaz Gazete Ana Sayfa

Fener'e Diyarbakır'da soğuk duş!

Kupaya Gençlerbirliği yenilgisiyle başlayan Fenerbahçe, Amed Sportif ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

Spor / 15 Aralık 2016 Perşembe 16:13
Fener'e Diyarbakır'da soğuk duş!
Foto Galeri için tıklayın

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. hafta maçında Fenerbahçe, Amed Sportif deplasmanına çıktı. Seyrantepe Spor Kompleksi'nde oynanan mücadele 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı. Advocaat yedek oyunculardan oluşturduğu ilk 11'de 4 de genç futbolcuya görev verdi.

45. dakikada Salih Uçan'ın ceza sahasında yerde kaldığı pozisyonda penaltı kazanan Fenerbahçe, Fernandao'nun golüyle 1-0 öne geçti. Soyunma odasına üstün giden sarı-lacivertli takım, ikinci yarıda istediği futbolu sergileyemedi.



Dakikalar 66'yı gösterdiğinde ise Amed Sportif'in beraberlik golü geldi: 1-1. Sağ kanattan açılan ortaya Şehmus önce rövaşata ile vurmayı denedi. İlk denemesinde başarısız olan Şehmus, sol kanattan açılan diğer ortada topla buluştu ve golünü attı.

Beraberlikten sonra üstünlük golü arayan Fenerbahçe ataklarında etkili olamadı. Amed Sportif ise 76. dakikada Abdullah'ın Salih'e yaptığı faul sonrasında ikinci sarı görmesiyle 10 kişi kaldı.

Maçın geride kalan dakikalarda eşitlik bozulmazken, iki takım da grupta puanla tanıştı. Fenerbahçe bu maçtan Sonra Menemen Belediye deplasmanında 22 Aralık'ta gidecek.

FenerbahçeZiraat Türkiye KupasıBeraberlikAmedSeyrantepe


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

“RUS AYISI” NI ZİNCİRE VURMAK!

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

FETÖ ELİYLE RUSYA’YA MESAJ!

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

HAYALLERİMİZ VE DÜŞÜNCELERİMİZ

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar