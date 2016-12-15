Beyaz Gazete Ana Sayfa

Beşiktaş, Partizan'a boyun eğdi

FIBA Erkekler Şampiyonlar Ligi E Grubu’nda Beşiktaş Sompo Japan, deplasmanda Sırbistan ekibi Partizan’a 86-71 mağlup oldu.

Spor / 15 Aralık 2016 Perşembe 09:07
Beşiktaş, Partizan'a boyun eğdi

Mücadelenin ilk periyodu çekişmeli başlarken, siyah-beyazlılar, bu bölümü 18-16 geride bitirdi. İkinci çeyrekte de tempo düşmezken, Beşiktaş, son saniyede yediği üçlükle soyunma odasına 44-41 yenik girdi. Üçüncü periyotta siyah-beyazlılar, skoru 64-64'e getirse de son periyotta daha etkili olan Sırp ekibi salondan 86-71 galip ayrıldı.

Maçın en skorer ismi 20 sayıyla Partizan'dan Novica Velickovic olurken, Beşiktaş Sompo Japan adına Earl Clark 17 sayı üretti.

FıbaBeşiktaş


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

“RUS AYISI” NI ZİNCİRE VURMAK!

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

FETÖ ELİYLE RUSYA’YA MESAJ!

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

HAYALLERİMİZ VE DÜŞÜNCELERİMİZ

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar