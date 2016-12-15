Mücadelenin ilk periyodu çekişmeli başlarken, siyah-beyazlılar, bu bölümü 18-16 geride bitirdi. İkinci çeyrekte de tempo düşmezken, Beşiktaş, son saniyede yediği üçlükle soyunma odasına 44-41 yenik girdi. Üçüncü periyotta siyah-beyazlılar, skoru 64-64'e getirse de son periyotta daha etkili olan Sırp ekibi salondan 86-71 galip ayrıldı.



Maçın en skorer ismi 20 sayıyla Partizan'dan Novica Velickovic olurken, Beşiktaş Sompo Japan adına Earl Clark 17 sayı üretti.



