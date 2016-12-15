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Beşiktaş-Bursa maçıyla ilgili flaş karar

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaş - Bursaspor maçı ile ilgili tarihi bir karara imza attı.

Spor / 15 Aralık 2016 Perşembe 18:38
Beşiktaş-Bursa maçıyla ilgili flaş karar

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaş - Bursaspor maçı ile ilgili tarihi bir karara imza attı.

PFDK, TFF Hukuk Müşavirliği'nin maç ile ilgili yaptığı sevkler için ceza verilmeyeceğini açıkladı.

PFDK'NIN AÇIKLAMASI:

1- BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, 10.12.2016 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş. - BURSASPOR Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle CEZA TAYİNİYE YER OLMADIĞINA,

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle CEZA TAYİNİYE YER OLMADIĞINA,

2- BURSASPOR Kulübünün, 10.12.2016 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş. - BURSASPOR Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle CEZA TAYİNİYE YER OLMADIĞINA,

Aynı müsabakada BURSASPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle CEZA TAYİNİYE YER OLMADIĞINA, karar verilmiştir.

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