Vodafone Arena'da şehitler için mevlüt okundu

Edilen duaların sonrasında ise statta tulumba tatlısı ikram edildi. Gazeteciler adına Sabah Gazetesi Yazarı Fatih Doğan bir konuşma yaptı. Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Özköse de bir konuşma gerçekleştirdi. Ardından da Beşiktaş-Kayserispor maçı için görev yapan polise ve taraftarlara tulumba tatlısı ikram edildi. Daha sonra patlamanın olduğu yere yürünerek karanfil bırakıldı, dua edildi.