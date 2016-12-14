Rus basını Fenerbahçe'yi favori görüyor

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi son 32 turunda Rusya'nın Krasnodar takımı ile eşleşmesini AA muhabirine değerlendiren Rus spor kanalı Match TV yorumcusu Igor Vasilyev, Rusya Premier Ligi'ne verilen uzun aranın Krasnodar'ın form durumuna etki edeceğini söyledi.



Fenerbahçe'nin zor bir rakip olduğunu belirten Vasilyev, 'Türk ekibi mükemmel bir performans göstererek grubunu birinci sırada tamamladı. Krasnodar'ın maç yapmadığı dönemdeki form durumu karşılaşmalarda belirleyici rol olacak. Fenerbahçe, Manchester United karşılaşması da dahil sahasındaki tüm maçları kazandı. Seyircilerinin önünde çok güçlüler.' ifadelerini kullandı.



YÜZDE 70 FENERBAHÇE



Sport Express gazetesi yazarı Filip Papenkov ise, Fenerbahçe'nin turu geçme şansını yüzde 70 olarak gösterdi.



Geçen sezon Lokomotiv Moskova'nın UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ile oynadığı maçları takip ettiğini belirten Papenkov, 'İstanbul'daki atmosfer etkileyiciydi. Fenerbahçe çok iyi bir kadroya sahip. Teknik direktör Dick Advocaat, Rus futbolunu biliyor. Tüm bu faktörleri göz önüne alırsak tur şansı yüzde 70 Fenerbahçe lehine' değerlendirmesinde bulundu.