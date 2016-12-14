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Osmanlıspor kupada rahat kazandı

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. hafta maçında Spor Toto 2. Lig ekiplerinden Kırklarelispor, Osmanlıspor’u ağırladı. Mücadele Osmanlıspor’un 3-1 üstünlüğü ile sona erdi.

Spor / 14 Aralık 2016 Çarşamba 16:19
Osmanlıspor kupada rahat kazandı
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Kırklareli Atatürk Stadı'nda oynanan maçta konuk ekip sahadan 3-1 galip ayrıldı. Osmanlıspor'a galibiyeti getiren golleri 13 ve 22. dakikalarda Cheick Diabate, ve 77'de Erdal Kılıçarslan attı. Ev sahibi takımın tek golü ise Engin Güngör'den geldi.

Bu sonuçla Osmanlıspor puanını 6'ya yükseltirken, Kırklarelispor ikinci hafta sonunda da puanla tanışamadı.



MAÇTAN DAKİKALAR

11. dakikada Maher'in kaleyi cepheden gören noktadan ceza sahası dışından sert vuruşunda kaleci Oğuzhan topu kornere çeldi.

13. dakikada savunmanın kaleciye pasında araya giren Diabate meşin yuvarlağı boş ağlara yolladı. 0-1

22. dakikada Maher'in savunmanın arasına pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Diabate'nin vuruşunda top ağlara gitti. 0-2

45+1. dakikada Enis'in savunmanın arkasına pasında topla buluşan Engin'in sol çaprazdan ceza sahasına girerek vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-2

77. dakikada Umar Aminu'nun sağ kanattan ceza sahası içi son çizgiye inerek arka direğe ortasında Erdal'ın kafa vuruşunda top ağlara gitti. 1-3

KÜNYE

Stat: Kırklareli Atatürk

Hakemler: Volkan Bayarslan xx, Erdem Bayık xx, Süleyman Özay xx

Kırklarelispor: Oğuzhan x, Muhammed Uğur x, Celal x, Ahmet Devret x, Ahmet Şahbaz x (Barış dk. 82 ?), Soner x, Enis xx (Erdi dk. 85 ?), Nazif x, Engin xx, Anıl x, Sedat x (Serkan dk. 63 x)

Yedekler: Meriç, Salim, Zekeriya, Kubilay

Teknik Direktör: Bilgin Erdem

Osmanlıspor: Hakan xx, Lukasz Szukala xx, Aykut Demir xx, Tiago Pinto xx, Muhammed xx (Vrsajevic dk. 69 xx), Mehmet xx, Lawal xx, Erdal xxx, Umar Aminu xx (Rusescu dk. 83 xx), Adam Maher xx (Dzon Delarge dk. 64 x), Diabate xx

Yedekler: Ahmet Eyüp, Ramazan, Eycan, Furkan

Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay

Goller: Diabate (dk. 13 ve 22) Erdal (dk. 77) (Osmanlıspor), Engin (dk. 45+1) (Kırklarelispor)

OsmanlısporZiraat Türkiye Kupası


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