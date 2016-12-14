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Olcay Şahan çevik kuvvet polisine üçlü çektirdi

Beşiktaş-Kayserispor maçı öncesi Beşiktaşlı futbolcu Olcay Şahan, iki çevik kuvvet polisini yanına alarak tribünlerin önüne götürüp üçlü çektirdi.

Spor / 14 Aralık 2016 Çarşamba 20:20
Olcay Şahan çevik kuvvet polisine üçlü çektirdi

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ikinci hafta maçında hem taraftarlar hem de futbolcular centilmenlikle dolu anlar yaşatıyor. 10 Aralık günü oynanan Beşiktaş - Bursaspor maçının ardından Vodafone Arena'nın hemen yanındaki Şehitler Tepesi'nde yaşanan hain saldırıda şehit olan vatandaşlarımızı futbol severler Vodafone Arena'da anıyor.

Karşılaşmaya gelen binlerce futbolsever, polise de sonsuz destek oluyor. Karşılaşma öncesi ısınmak için sahaya çıkan Beşiktaşlı futbolculardan Olcay Şahan, polise jest yaptı. İki çevik kuvvet polisini alarak tribünlerin önüne götürüp alkışlattıran Olcay, ardından güvenlik güçlerine üçlü çektirdi. Bu an tribündeki taraftarlar boyunca dakikalarca alkış aldı.




Beşiktaş - Kayserispor (CANLI ANLATIM)

Olcay ŞahanZiraat Türkiye Kupası10 AralıkÇevik KuvvetBeşiktaş


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