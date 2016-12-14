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Kahramanı Messi'yle buluştu

Barcelona maçının başlama vuruşunu yaptı.

Spor / 14 Aralık 2016 Çarşamba 10:58
Kahramanı Messi'yle buluştu

Afganistan'ın Gazni vilayeti Caguri ilçesinde yaşayan Murtaza, fotoğraflarının internette yayılması sonrası 'Poşetten Messi forması giyen çocuk' olarak dünyada ses getirmişti. Katar'ın Başkenti Doha'daki El-Gahrrafa Stadı'nda Suudi Arabistan ekibi El Ehli ile Barcelona arasında oynanan özel maçta sahaya hayranı olduğu Messi ile çıkan ve maçın temsili başlama vuruşunu yapan Murtaza'nın hayali gerçekleştirilmiş oldu. Sahaya Messi'nin elini tutarak çıkan minik futbolsever, karşılaşma öncesi yapılan saygı duruşunda da Arjantinli yıldızın yanından ayrılmadı. Maç öncesi Barcelona'nın takım olarak verdiği pozda da Messi ile birlikte yer alan Murtaza, karşılaşmanın temsili başlama vuruşunu da yaptı. Messi'nin yanından ayrılmak istemeyen minik Murtaza daha sonra sahayı hakemin kucağında terk etti.

Öte yandan 'Messi' ve '10' yazan, poşetten yapılmış Arjantin Milli Takımı formasıyla çekilen fotoğrafları sosyal paylaşım siteleri aracılığıyla yayılan Murtaza'nın, hayranı olduğu Messi ile tanışması için Afganistan Futbol Federasyonu tarafından girişimler başlatılmıştı.

Karşılaşmayı Barcelona 5-3'lük skorla kazandı.

BarcelonaLionel Messi


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