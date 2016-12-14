Beyaz Gazete Ana Sayfa

İşte Galatasaray'ın borcu

Galatasaray Kulübü’nün borcunun, 30 Eylül 2016 itibariyle 1 milyar 623 milyon TL olduğu açıklandı.

Spor / 14 Aralık 2016 Çarşamba 15:12
İşte Galatasaray'ın borcu

Galatasaray Kulübü’nün aralık ayı olağan divan kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Gayrettepe’de bulunan bir otelde gerçekleştirilen toplantıda Galatasaray’ın mali tablosu ile ilgili açıklamalarda bulunan Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Eşref Alaçayır, 30 Eylül 2016 itibarıyla kulübün toplam borcunun 1 milyar 623 milyon TL, alacaklarının ise 545 milyon TL olduğunu söyledi.

Konsolide borç alacak farkının ise 1 milyar 78 milyon TL olduğunu dile getiren Başkan Yardımcısı Alaçayır, son dönemdeki borç artışının kur farkı ve faizler yüzünden olduğuna dikkat çekti.

Divan KuruluGalatasaray


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

“RUS AYISI” NI ZİNCİRE VURMAK!

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

FETÖ ELİYLE RUSYA’YA MESAJ!

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

HAYALLERİMİZ VE DÜŞÜNCELERİMİZ

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar