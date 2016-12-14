İşte Galatasaray'ın borcu

Galatasaray Kulübü’nün aralık ayı olağan divan kurulu toplantısı gerçekleştirildi.



Gayrettepe’de bulunan bir otelde gerçekleştirilen toplantıda Galatasaray’ın mali tablosu ile ilgili açıklamalarda bulunan Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Eşref Alaçayır, 30 Eylül 2016 itibarıyla kulübün toplam borcunun 1 milyar 623 milyon TL, alacaklarının ise 545 milyon TL olduğunu söyledi.



Konsolide borç alacak farkının ise 1 milyar 78 milyon TL olduğunu dile getiren Başkan Yardımcısı Alaçayır, son dönemdeki borç artışının kur farkı ve faizler yüzünden olduğuna dikkat çekti.



