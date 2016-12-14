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Galatasaraylılar şaşkın

Galatasaray'ın 24 Erzincanspor karşısına çıktığı mor renkli formalar, taraftarları memnun etmedi.

Spor / 14 Aralık 2016 Çarşamba 15:45
Galatasaraylılar şaşkın
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Ziraat Türkiye Kupası 2. hafta maçında 24 Erzincanspor'la karşılaşan Galatasaray'ın forması görenleri şaşırttı.

Erzincan deplasmanına mor forma ile çıkan Galatasaray bu sezon ilk defa bu formayı giymiş oldu. Mor renkli forma, Galatasaray'ın 3. forması olarak tanıtılmıştı. Sarı kırmızılı taraftarlar ise mor forma hakkında yaptıkları yorumlarda durumdan pek de memnun olmadıklarını ortaya koydu.




İŞTE YAPILAN YORUMLARDAN BAZILARI:

'24 Erzincanspor - Galatasaray maçında bence Galatasaray'ın forma rengi kötü. Koyu bi renk olmalıydı. Mor Beyaz olmaz o karda.'

'Galatasaray'ın giydiği forma yüzünden dedem hiç kimseyi tanıyamıyor şuan eve her girene sağ kanatta kim oynuyor diye soruyor'

'Erzincan Galatasaray maçında son düdükten sonra yapılan forma değişikliği sanki maç başında yapılmış gibi..'

'Bu nasıl forma? Galatasaray ımın maçını mı izliyorum yoksa Orduspor Erzincanspor maçı mı belli değil..'

'Sarı Kırmızı parçalı formaya öle alışmışız ki, 24 erzincanspor'un forma rengini bilmediğim için de kırmızı formalı takımı Galatasaray sandım'

FormaZiraat Türkiye KupasıGalatasaray


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