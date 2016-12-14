Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ikinci maçında Vodafone Arena’da karşılaştığı Kayserispor’u 2-1 mağlup etti. Mücadele sonrasında Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



"Amacımız birlik ve beraberliğimizi bozamayacaklarını göstermekti"



Maçtan önemli olan şeyin cumartesi gün yaşanan patlama olayı olduğunu belirten Orman, “Amacımız burada ülkemizin birlik ve beraberliğini kimsenin bozamayacağını ve bu masum insanlara hep beraber yardım etmekti. Aslında satılan bilet sayısı fazla ama soğuktan dolayı gelmeyenler oldu. Bilet alıp, gelmeyen oldu. Yaklaşık 900 bin TL gibi bir hasılatımız var. Bunun bir KDV var. Onu düştükten sonra bu insanlara vereceğiz bu parayı. İnşallah bir nebze işe yarar” şeklinde konuştu.



"Her şerde bir hayır vardır"



Yönetime geldiklerinden beri futbolun güzel bir spor olduğunu vurgulamaya çalıştıklarını söyleyen Orman, sözlerine şöyle devam etti:



“Kavga edilecek bir spor olmadığını, bunun rekabetinin sahada yaşanan bir şey olduğunu söyledik. Tabi ki farklı renklere, farklı armalara sevgisinin olduğunu, kırmak gerekmediğini anlatmaya çalışıyoruz. ’Her şerde bir hayır var’ doğru bir ifade bence. Artık bunlar bitsin. Fenerbahçelisi, Galatasaraylısı, Trabzonlusu geldiler fotoğraf çektirdik, sarıldık, olabiliyormuş. Bu işi kavga ortamına götürmek kimseye yarar sağlamaz. Ülkemiz hakkında zaten bizi karıştırmak isteyenler var. Bir de iç kavgaya gerek yok. Spor güzel bir şey. İnsanlar eğlenmek için maça gelir.”



Başkan Orman sözlerini ise şöyle noktaladı:



“Diyecek bir şey yok. Giden gitti. Mesele onların isimlerini yaşatabilmek. Acılı ailelerine de bir nebze faydamız olabilirse ne mutlu bize. İçimiz yanıyor. Canımız acıyor.”