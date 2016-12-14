Cüneyt Çakır'ın notu belli oldu

Fenerbahçe'nin, Antalyaspor deplasmanından eli boş dönmesi sonrası özellikle Sow'un sayılmayan golüyle tepki toplayan Cüneyt Çakır'ın gözlemciden 8.3 puan aldığı ortaya çıktı. Çakır'ın bu notunun karşılığı 'İyi ve verimli bir performans' olarak görünüyor.



Merkez Hakem Kurulu yöneticileri, Çakır'ı bu pozisyonda yüzde yüz haklı bulurlarken, Alper'in formasından çekilmesinin ise penaltı olduğu görüşünde birleştiler. Ancak yardımcı Bahattin Duran'ın da bu pozisyonda hata yaptığı, Çakır için ise durduğu konum nedeniyle zor bir pozisyon olduğu görüşü ağırlık kazandı.



MHK TEPKİLERDEN RAHATSIZ



Bu arada MHK yöneticilerinin, ülkenin hassas günlerden geçmesi nedeniyle Cüneyt Çakır'a gösterilen tepkilerdeki ölçüsüz üsluplar nedeniyle rahatsız oldukları da belirtildi. Tarık Ongun'a dönüş uçağında yapılan tacizler de büyük öfkeye neden olurken, FIFA hakeminin, camianın en efendi kişilikli isimlerinden biri olduğu hatırlatıldı.