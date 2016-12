Beşiktaş kupada yüksekten uçuyor

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ikinci maçında iki Süper Lig takımı Beşiktaş ile Kayserispor karşılaştı. Vodafone Arena'daki maçta siyah-beyazlılar rakibini 2-1 mağlup ederek kupada 2'de 2 yaptı. ATV'den naklen yayınlanan maçta Beşiktaş gol perdesini 71. dakikada Kerim Frei'la araladı. Darıca Gençlerbirliği maçında 2 gol birden atan genç oyuncu kupadaki gollerine devam etti.



Kayserispor bu gole 83'te Furkan Yaman ile cevap verdi. Beşiktaş alt yapısından yetişen Furkan Yaman'ın golüyle maça yeniden aşitlik gelirkeni sarı-kırmızılıların beraberlik sevinci yalnızca 2 dakika sürdü!



85. dakikada sahneye çıkan Beşiktaş'ın Kamerunlu golcüsü Vincent Aboubakar, sırtı kaleye dönük pozisyonda topu sağına çekip ardından gönderdiği füze gibi şutla Kayserispor fillerini havalandırdı. Son bölümde vitesi yükselten Aboubakar'ın 87. dakikada ceza sahası dışından şutunda top direkten döndü! Son 20 dakikada gelen karşılıklı gollerle sahadan 2-1 galip ayrılan siyah-beyazlılar D Grubu'ndaki puanını 6'ya çıkardı. Kayserispor ise 3 puanda kaldı.







MAÇTAN NOTLAR

Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ile Kayserispor arasında oynanan karşılaşma, tüm futbolseverleri birleştirdi. Vodafone Arena'da oynanan karşılaşma, 10 Aralık Cumartesi günü Beşiktaş'ta meydana gelen terör saldırısının ardından duygusal anların yaşanmasına neden olurken, uzun zamandır bir arada olmayan taraftarları da bir araya getirdi.

Beşiktaş Kulübünün organizasyonuyla geliri şehit ailelerine verilecek maça farklı takımların taraftarları ilgi gösterdi. Beşiktaşlısı, Fenerbahçelisi, Galatasaraylısı, Trabzonsporlusu başta olmak üzere farklı renkte ve formada taraftarlar, Dolmabahçe'ye akın etti. Maçlarda ve statlarda uzun zamandır olmayan görüntüler ortaya çıkarken, farklı formadaki taraftarlar el ele kola maç izleyerek şehitleri andı. Stat çevresinde birlikte maçın başlamasını bekleyen farklı takımların taraftarları, stat içinde de birlik mesajı verdi.

Taraftarlar, ayrıca 'Şehitler ölmez vatan bölünmez', 'Vatan sana canım feda' ve 'Ne mutlu Türküm diyene' tezahüratı yaptı. Kendi takımlarının formalarıyla maça gelen taraftarların bazıları, Türk bayraklarıyla maçı izlerken ayrıca 'Unutursak kanımız kurusun' yazılı pankart açtılar. Futbolseverler ayrıca zaman zaman terör örgütü PKK aleyhine tezahüratta bulundu.







Karşılaşma öncesinde AA muhabirine açıklamada bulunan Galatasaraylı taraftar Hasan Kanat, şehitler için Vodafone Arena'ya geldiklerini belirterek, 'Türkiye'nin başı sağolsun. Hepimiz kardeşiz. İnşallah bu badireleri bir şekilde atlatacağız.' dedi. Beşiktaşlı Muhammet Muşlu ise şehitleri rahmetle andıklarını vurgulayarak, 'Birlik beraberliğimizi tüm Türkiye'ye duyuruyoruz. Her zaman böyle olmayı diliyoruz.' ifadelerini kullandı.







Fenerbahçeli taraftar Mahmut Hakan Özbayrak da 'Aramız bozuk, kanımız değil.' değerlendirmesinde bulundu. Taraftarlar, bundan sonra da birlik ve beraberlik içinde olacakları mesajını verdi.







- BEŞİKTAŞ'TAN ŞEHİTLER İÇİN ÇELENK VE ÇİÇEK

Genelde dördüncü hakemin bulunduğu yere Türk bayrağı konulurken, terör saldırısında şehit düşen Özel Güvenlik Şube Müdürü ve Beşiktaş kongre üyesi Vefa Karakurdu ile diğer emniyet mensupları da anıldı.







Maç öncesi Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ile takım kaptanı Tolga Zengin, saha kenarında şehitler için kurulan bölüme çiçek ve çelenk bıraktı. Bu bölümde ayrıca Vefa Karakurdu anısına hazırlanan akreditasyon kartının yanı sıra saldırıda şehit düşen çevik kuvvet polisleri için de bir akreditasyon kartı yer aldı.







- SAHA İÇİNDE DE BİRLİK BERABERLİK



Karşılaşma öncesinde oluşan birlik beraberlik saha içinde de yaşandı.

Tribündeki futbolseverler, sahaya çıkan her iki takım oyuncularını da alkışladı. Futbolcular el ele tribünleri selamladı. Her iki ekibin oyuncuları, maçtan hemen önce taraftarların isteği üzerine bir kez daha birlikte taraftarı alkışladı.

Isınmak için sahaya çıkan Beşiktaşlı futbolcu Olcay Şahan, taraftarların isteği üzerine iki çevik kuvvet polisini yanına alarak tribünlere yöneldi. Olcay ve çevik kuvvet polisleri birlikte tribünleri selamladıktan sonra taraftarlara üçlü çektirdi.

Beşiktaşlı futbolcular, sahaya 'Tek renk tek yürek' yazılı pankartla çıktı.



- KARTAL YUVASI'NDA DUYGUSAL ANLAR



Karşılaşmada Vefa Karakurdu'nun yanı sıra terör saldırısında hayatını kaybeden Kartal Yuvası çalışanı Tunç Uncu da unutulmadı.

Vefa Karakurdu ile Tunç Uncu'nun isimleri, Beşiktaş Kulübü yönetim kurulunun aldığı karar doğrultusunda iki Kartal Yuvası'nda yer aldı.

Siyah-beyazlı yöneticilerin, Tunç Uncu'nun annesi Kadriye Uncu'yu da maça davet ettiği öğrenildi. Kadriye Uncu'nun stada geldiği sırada yolda fenalaştığı ve bu nedenle karşılaşmaya gelemediği kaydedildi.

Kartal Yuvası çalışanları da 'Mesai arkadaşların seni unutmayacak' yazılı pankartla Tunç Uncu'yu andı.



- BEŞİKTAŞ'I TAKİP EDEN MUHABİRLER ŞEHİTLERİ UNUTMADI



Beşiktaş'ı takip eden basın mensupları, gerçekleştirdikleri organizasyonla şehitleri andı.

Gazeteciler, şehitler anısına lokma dağıttı. Beşiktaşlı yöneticiler de Kartal Yuvası'nın yanında açılan stantta taraftarlara lokma dağıtımında bulundu. Basın mensupları, yöneticiler ve çevik kuvvet polisleri saldırının olduğu noktaya giderek dua etti.



- ÇEBİ: HEP BERABER AYAKTAYIZ

Lokma dağıtımı sırasında AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, 'Şehitlerimizin mekanları cennet olsun, ruhları şad olsun. Bu bir terör olayıdır. Teröristler şunu beklerler; biz yapalım, kıralım dökelim, toplum rahatsız ve huzursuz olsun, hayat dursun. Böyle olmayacak. Biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak hep beraber ayaktayız. Hayatımızı devam ettirdiğimizi göstermek zorundayız. Başaramadıklarını göstermek zorundayız.' diye konuştu.

Kayserispor ile yaptıkları maçın gelirinin şehit ailelerine bağışlandığını hatırlatan Çebi, 'Buraya gelenlere ve katkı verenlere teşekkür ediyorum. Bunun önemi şurada, birlik ve beraberliği sağlayabiliyoruz. Şehitlerimizin yanında oluyoruz, olmaya devam edeceğiz.' ifadelerini kullandı.

Ahmet Nur Çebi, her takımdan taraftarın gelmesi konusunda ise 'Sosyal, görsel ve yazılı medyada Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının hepsi bu tür tavır ve davranışları bekliyordu. Biz de heyecanla yaptık. Sonuç itibarıyla gelenlere teşekkür ederiz.' değerlendirmesinde bulundu.



- GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ÜST SEVİYEDE

Karşılaşmada tribün çevresinde ve içinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

Stat çevresindeki bazı yollar trafiğe kapatılırken, taraftarlar geniş bir aramanın ardından içeri alındı. Stat etrafına ayrıca bariyerler konuldu.

Tribünleri çevreleyen digital reklam panolarında da tüm takımların renkleri yer alırken, 'Tek renk, tek yürek' yazısı da kullanıldı.



Beşiktaş 2 - 1 Kayserispor











CANLI ANLATIM



89'Olcay Ufuk'a faul yaptı. Kayserispor tehlikeli olabilecek bir bölgeden serbest vuruş kullanacak.

89'Beşiktaş'ta günün yıldızı Kerim kenara geldi. Onun yerinde Muhammed Enes oyuna dahil oldu.

88'Kerim'in kullandığı kornerde Atınç kafayı vurdu. Onun kafa vuruşunda top yandan dışarıya gitti.

87'Hızlı gelişen Beşiktaş atağında Aboubakar'ın şutunda top savunmaya çarparak dışarıya gitti. Beşiktaş korner kullanacak.

87'Traore kornerde kaleyi düşündü ancak top Tolga'da kaldı.

86'Srdan Mjailovic'in sağdan yaptığı ortada Atınç topa müdahale etti. Kayserispor korner kullanacak.

85'GOL!

84'Beşiktaş oyuna yeniden başlayacak.

83'Gökhan İnler orta sahada topu kaptırdıktan sonra ceza sahasının önünde topu alan Furkan'ın çektiği şut ağlara gitti.

83'GOL!

82'Eslem rakibinden sıyrılmak isterken yerde kaldı ve rakibine faul yaptı.

81'Kayserispor'da Furkan, Kubilay'ın yerine oyuna dahil oldu.

80'Kubilay ve Eslem ikili mücadeleye girdikten sonra kısa süreli bir gerginlik yaşandı ve iki futbolcuda sarı kart gördü.

80'Aboubakar rakiplerinden sıyrıldıktan sonra pası Olcay'a verdi. Olcay ortasını yaptı ancak top doğrudan dışarıya gitti.

79'Karşılaşmada son 10 dakikaya girilirken iki takımda orta sahayı hızlı geçmeye başladı.

78'Kayserisporlu futbolcular kendi aralarında pas yaparak atak geliştirmeye çalışıyor.

77'Marcelo'nun pasında topla buluşan Aboubakar şutunu çekmek istedi ancak savunma araya girdi.

73'Beşiktaşlı taraftarlar golün ardından takımlarına desteği arttırdı.

72'Kayserispor oyuna yeniden başladı.

71'Ceza sahası dışında Beck'in pasıyla topla buluşan Kerim'in şutunda top ağlara gitti.

71'GOL!

70'Anıl'ın kullandığı serbest vuruşta top barajdan döndü. Devam eden atakta Traore'nin uzaktan şutu Tolga'da kaldı.

69'Kayserisporlu serbest vuruşu paslı kullandıktan sonra topu alan Umut Bulut yerde kaldı. Kayserispor bir kez daha serbest vuruş kullanacak.

68'Kayserispor'da Umut Sönmez çıktı. Traore oyuna dahil oldu.

67'Muammer serbest vuruşta topu ileriye gönderdi. Daha sonra Ufuk yerde kaldı. Kayserispor serbest vuruş kullanacak.

67'Fatih rakibinden sıyrılmak isterken faul yaptı. Kayserispor kendi ceza alanından serbest vuruş kullanacak.

66'Quaresma oyundan çıktıktan sonra Beşiktaş atakları Kerim ile şekilleniyor.

65'Beşiktaşlı futbolcular bu dakikalarda kendi aralarında pas yapıyor.

64'Kerim'in kullandığı serbest vuruşta top üstten auta gitti.

63'Eslem ceza sahasına girmek isterken yerde kaldı. Beşiktaş tehlikeli bölgeden serbest vuruş kullanacak.

62'Gökhan İnler ceza sahası dışından şansını denedi. Onun şutunda top yandan dışarıya gitti.

61'Beşiktaş'ta Fatih Aksoy Quaresma'nın yerine oyuna dahil oldu.

60'Aboubakar rakibinden sıyrılmak isterken yerde kaldı. Hakem pozisyonu devam ettirdi.

59'Kayserispor ilk yarıya göre ikinci yarı daha fazla topla oynuyor.

58'Gelişen Beşiktaş atağında Quaresma'nın uzaktan şutunda top dışarıya gitti.

58'Miladin Stevanovic'in sağdan yaptığı ortada Atınç topu karşıladı.

57'Kayserisporlu futbolcular bu dakikalarda kendi aralarında pas yapıyor.

56'Kayserispor'da Sow Mert Özyıldırım'ın yerine oyuna dahil oldu.

56'Gökhan İnler ceza alanında hareketlenen Aboubakar'ı düşündü. Aboubakar kafayla topu indirdi ancak o bölgede hiçbir Beşiktaşlı futbolcu yok.

55'Mert Özyıldırım'ın kullandığı kornerde savunma topu karşıladı. Devam eden atakta Mert Ilıman'ın şutu dışarıya gitti.

54'Sağ kanattan yapılan ortada Atınç topu dışarıya gönderdi. Kayserispor korner kullanacak.

53'Kayserispor'da Mert Ilıman pas hatası yaptı ve top Beşiktaş'a geçti.

52'Kayserisporlu futbolcular serbest vuruşu paslaşarak kullandıktan sonra kendi aralarında pas yapıyor.

51'Beck Mert'e faul yaptı. Kayserispor serbest vuruş kullanacak.

50'Ufuk ile hava topuna çıkan Kerim yerde sakatlık geçirdi. Ancak sağlık görevlilerini istemedi ve ayağa kalktı.

49'Hızlı gelişen Kayserispor atağında Srdan Mjailovic şutunu çekmek istedi ancak Marcelo araya girdi.

48'Beşiktaşlı futbolcular bu dakikalarda kendi aralarında pas yapıyor.

47'Vodafone Arena'daki mücadeleyi 12.450 kişi takip ediyor. Bu maçın gelirleri Vodafone Arena yakınında gerçekleştirilen hain terör saldırısında şehit olanların ailelerine bağışlanacak.

46'Oyuna yeni dahil olan Eslem'in uzaktan şutu üstten dışarıya gitti.

46'Beşiktaş'ta Ömer'in yerine Eslem oyuna dahil oldu.

46'Maçta ikinci yarı Aboubakar'ın vuruşuyla başladı

46' Oyuna yeni dahil olan Eslem'in uzaktan şutu üstten dışarıya gitti.

46' Beşiktaş'ta Ömer'in yerine Eslem oyuna dahil oldu.

46' Maçta ikinci yarı Aboubakar'ın vuruşuyla başladı

D.A. İlk yarıda gol sesi çıkmadı ve takımlar soyuna odasına 0-0'lık beraberlikle gidiyor.

D.A. İlk yarıda son düdük çaldı.

45' Quaresma sağ kanattan ortasını yapmak istedi ancak Anıl onun pozisyonunu bozdu ve orta yapmasına izin vermedi.

45' İlk yarının sonuna 1 dakika ilave edildi.

44' Quaresma'nın pasında topu alan Kerim topuk pasıyla Ömer'i düşündü ancak savunma zamanında araya girdi. Devam eden atakta Aboubakar'ın ceza alanı içinden çektiği şut dışarıya gitti.

41' Quaresma'nın kullandığı kornerde savunma topu karşıladı.

41' Olcay'ın soldan yaptığı ortada Levent kafayla topu karşıladı. Devam eden pozisyonda Marcelo'nun şutu savunmaya çarparak dışarıya gitti. Beşiktaş korner kullanacak.

40' Pozisyon sırasında Levent ile ikili mücadeleye giren Atınç yerde sakatlık geçiriyor. Sağlık görevlileri oyun alanında

39' Mert Yıldırım'ın kullandığı serbest vuruşta Levent ceza sahasında topa vurdu ancak top yandan dışarıya gitti.

38' Anıl, Ömer'in müdahalesiyle yerde kaldı. Kayserispor tehlikeli olabilecek bir bölgeden serbest vuruş kullanacak.

37' Srdan Mjailovic'in uzaktan çektiği şutta top yandan dışarıya gitti.

36' Mert sol kanatta Beck'ten sıyrıldıktan sonra ortasını yaptı. Tolga çıktı ve iki hamlede topu kontrol etti.

35' Kayserisporlu futbolcular bu dakikalarda kendi aralarında pas yapıyor.

26' Kayserispor savunmasının arkasına atılan pasta Muammer kalesini terk ederek topu aldı ancak daha sonra topu elinden kaçırdı. Devam eden pozisyonda Ömer'in ceza sahası içinden çektiği şut yandan dışarıya gitti.

25' Vodafone Arena'daki taraftarlar bu dakikalarda 'Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez' tezahüratı yapıyor.

24' Quaresma'nın kullandığı kornerde savunma topu karşıladı.

23' Quaresma korneri paslaşarak kullandı ancak hakem korner yerinden kullanılmadı diyerek oyunu durdurdu. Korner tekrarlanacak

23' Quaresma'nın şutunda Muammer topu çeldi. Beşiktaş korner kullanacak.

22' Kayserispor savunmasından atılan uzun pasta Tolga kalesini terk ederek Umut'tan önce topa müdahale etti.

21' Quaresma ilerde hareketlenen Aboubakar'ı düşündü ancak Anıl araya girdi tehlikenin büyümesini engelledi.

20' Kerim Quaresma ile duvar pası yapmak istedi ancak savunma araya girdi.

19' Mert sol kanattan hareketlenen Ufuk'u düşündü. Beck zamanında araya girdi ve topu Beşiktaş'a kazandırdı.

18' Marcelo ilerde hareketlenen Beck'i düşündü ancak top kaleci Muammer'e kadar geldi.

17' Bu dakikalarda Beşiktaş baskısını arttırmaya çalışıyor.

7' Ufuk Budak faülü yapan oyuncu, Ömer Sişmanoğlu rakibi tarafından itiliyor ve faül atışı kullanılacak.

7' Ceza sahasına doğru Ricardo Quaresma ortasını yapıyor.

6' Maç Kayserispor lehine kale vuruşu ile devam edecek.

6' Tolga Zengin çıkıyor ve topu kontrol ediyor.

6' Srdjan Mijailovic serbest vuruştan ceza sahasına orta yapıyor.

5' Beşiktaş takımından Ricardo Quaresma, Umut Sonmez ile yaptığı mücadele sırasında rakibini çekiyor.

4' Mert Iliman tarafından uzak mesafeden çekilen şutu kaleci kurtarıyor.

4' Topu uzaklaştıran Andreas Beck.

4' Kayserispor adına Mert Ozyildirim sağ taraftan falsolu bir vuruşla korneri kullanıyor.

4' Atınç Nukan rakip atağı kornerle savuşturdu. Köşe vuruşu kullanılacak.

3' Beşiktaş takımından Vincent Aboubakar ceza sahası içine güzel bir pas gönderiyor, ancak takım arkadaşlarından hiçbirisi bundan yararlanamıyor.

1' Santra vuruşunu kullanan takım Kayserispor.

0' Son kontroller yapıldı, hakem yardımcıları ile göz göze geldi ve karşılaşmanın ilk düdüğünü çalıyor.



STAT: Vodafone Arena

SAAT: 20.30

HAKEM: Arda Kardeşler



Beşiktaş: Tolga, Beck, Rhodolfo, Atınç, Marcelo, Gökhan İnler, Quaresma, Olcay, Kerim, Aboubakar, Ömer



Kayserispor: Muammer, Anıl, Mijailovic, Levent, Kubilay, Mert Ilıman, Stevanovic, Umut Sönmez, Ufuk, Mert Özyıldırım, Umut Bulut



Olcay Şahan çevik kuvvet polisine üçlü çektirdi Taraftarlar tek yürek oldu, Vodafone Arena'ya koştu