Kadınlar 1. Futbol Ligi'nde İstanbul'da oynanan Kireçburnu-1207 Antalya Döşemealtı Belediyespor takımları arasındaki maçta ev sahibi takımın Nijeryalı oyuncusu Ijeoma Queenth Daniels sakatlandı. Sakatlığı nedeniyle oyun dışı kalan Daniels, yedek kulübesine gitmeye çalıştı ancak acı çektiği için başarılı olamadı. Durumu fark eden Aliyeva, oyuncuyu kendisinden çok daha ağır olmasına rağmen sırtına alarak kulübeye kadar taşıdı.



Futbol sahalarında çok sık rastlanmayan bu anı, Sarıyer Spor Kulübünün fotoğrafçısı Feridun Gömleksiz görüntüledi. Gömleksiz'in, 'Çok duygulandım. Keşke erkekler liginde de böyle olsa, maçlar dostça ve kardeşçe geçse.' diyerek sosyal medyada paylaştığı fotoğraf, sporseverlerin büyük ilgisini çekti. Fotoğrafı sosyal medya hesaplarından paylaşan çok sayıda Antalyalı futbolseverler, Aliyeva'ya fair play ödülü verilmesini istedi.









KENDİMİ ONUN YERİNE KOYDUM



Konuyla ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulunan 19 yaşındaki Aliyeva, rakip oyuncuyu o halde görünce daha önce benzer sakatlık yaşamış birisi olarak kendisini onun yerine koyduğunu söyledi.



Daniels'in yardım teklifini kabul etmesinin ardından ilk önce kolundan tutarak götürmeye çalıştığını belirten Aliyeva, şunları kaydetti:



'Ancak kulübeye kadar gitmemiz o şekilde uzun sürecekti. Sonra sırtıma alarak taşıdım. Takım arkadaşlarının yanına bıraktım. İçimden geldi, çünkü kızın durumu kötüydü ve yürüyemiyordu. Daha önce ben de sakatlandım, onun neler yaşadığını anladım ve kendimi onun yerine koydum. O nedenle yardım etmek içimden geldi ve yardım ettim.'



Davranışından dolayı çok iyi tepkiler aldığını ifade eden Aliyeva, herkesin çok iyi ve örnek bir davranışta bulunduğu yönünde yorumlar yaptığını anlattı.



Aliyeva, 'Fair play ödülünün bana verilmesini istiyorlar. Bu durumdan çok utanıyorum. Çünkü herkes kameralara karşı öyle bir şey yaptığımı zannedecek diye düşünüyorum. İçimden geldiği için öyle davrandım, bence fazla büyütülecek bir şey değil. Herkesin yapması gereken normal bir şey yaptığıma inanıyorum.' değerlendirmesinde bulundu.







'DUYARLILIK GÖSTERDİ'



1207 Antalya Döşemealtı Belediyespor Kadın Futbol Takımı'nın teknik direktörü Hüseyin Türk ise maç sırasında sakatlanan rakip takım oyuncusunun saha kenarına alındığını ve hava soğuk olduğu için yanına giderek üzerine bir şeyler giydirdiklerini dile getirdi.



Daha sonra oyuncunun taşınmasıyla ilgili bir sıkıntı oluştuğunu anlatan Türk, 'İçimizden Aysun kızımız duyarlılık gösterdi. Oyuncuya yardımcı olarak gideceği yere kadar sırtında taşıdı. Oldukça cüsseli bir oyuncuydu, buna rağmen sırtına aldı.' diye konuştu.



Bu tür davranışların spor adına çok güzel şeyler olduğunu vurgulayan Türk, şöyle devam etti:



'Zaten dostça bir maçtı. Önemli olan sahadaki bu güzellikleri ve dostluğu sporun fair play ruhuyla bütünleştirebilmek. Ekip olarak bu konulara dikkat ediyoruz. Misafir olduğumuz veya konuk ettiğimiz takımlara bu ruhumuzu en güzel şekilde göstermeye çalışıyoruz. Rakiplerimize sıcak ve samimi bir şekilde davranarak sporun gerçek ruhunda birleşmeye çalışıyoruz.'