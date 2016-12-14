Atiker Konyaspor: 0 - Trabzonspor: 0

Ziraat Türkiye Kupası H Grubu 2. maçında Atiker Konyaspor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi.



İki takımın futbolcuları, Beşiktaş'ta gerçekleşen hain saldırıda hayatını kaybeden polislere anmak için sahaya polis kepleriyle çıktı. Trabzonspor'un formasında da Emniyet Genel Müdürlüğü amblemi yer aldı.



Maçta gol sesi çıkmadı ve iki takım da birer puanla sahadan ayrıldı.







Bu sonuçla Konyaspor 4, Trabzonspor ise 1 puana yükseldi.















Maçtan dakikalar



7. dakikada Milosevic'in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta Trabzonspor savunması topu kafayla uzaklaştırdı.



20. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Zeki'nin yerden vuruşunda top auta çıktı.



27. dakikada sağ kanattan Onazi'nin ortasında savunmadan seken topla ceza sahası sağ çaprazında buluşan Yusuf'un şutunda meşin yuvarlak defanstan geri döndü.



40. dakikada ceza yayı sağ tarafında topla buluşan Yusuf Erdoğan'un sert şutunda top savunmaya çarparak kornere çıktı.



56. dakikada Yusuf Erdoğan'ın ceza sahasına ortasında Sanchez'in gelişine şutunda top auta çıktı.



69. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Abdülkadir'in pasında Yusuf Erdoğan'ın vuruşunda top savunmadan geri döndü.



72. dakikada ceza yayı içerisinde topla buluşan Abdülkadir'in ceza sahasına girer girmez vuruşunda kaleci Kaya sol köşeye uzanarak meşin yuvarlağı çıkardı.



74. dakikada sağ kanattan Skubic'in ortasında ceza sahası içinde topa iyi yükselen Bajic'in kafa vuruşunda top sağ kale direğinin hemen yanından auta gitti.



Stat: Büyükşehir Belediye



Hakemler: Ümit Öztürk xx, Asım Yusuf Öz xx, Osman Gökhan Bilir xx



Konyaspor: Kaya xx, Ali Turan xx, Selim xx, Ali Çamdalı xx, Bajic xx (Rangelov dk. 88 ?), Milosevic xx, Mbamba xx (Halil İbrahim dk. 70 x), Hadziahmetovic xx, Abdülkerim xx, Hora xx (Ömer Ali dk. 70 x), Skubic xx



Yedekler: Abdüllaziz, Volkan, Douglas, Vedat



Teknik Direktör: Aykut Kocaman



Trabzonspor: Esteban xx, Zeki xx, Durica xx, Okay xx (Mehmet dk. 51 x), Muhammed xx, Sanchez xx (Abdulkadir dk. 63 x), Onazi xx, Mustafa Yumlu xx, Mustafa Akbaş xx, Yusuf Erdoğan xx (Hyunjun Suk dk. 83 ?), Yusuf Yazıcı xx



Yedekler: Uğurcan, Güray, Akakpo, Doye



Teknik Direktör: Ersun Yanal



Sarı kartlar: Hadziahmetovic (Konyaspor), Okay, Yusuf Yazıcı, Zeki (Trabzonspor)



