Akhisar kupada kayıp

Ziraat Türkiye Kupası G Grubu ikinci maçında evinde Süper Lig temsilcisi Akhisar Belediyespor’u konuk eden 2. Lig ekibi Aydınspor 1923, iki kez geriye düştüğü karşılaşmayı 2-2 berabere tamamladı.