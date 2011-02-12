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Ersan‘lı Bucks, Memphis‘e mağlup oldu

Milli oyuncu Ersan İlyasova’nın formasını giydiği Milwaukee Bucks, deplasmanda karşılaştığı Memphis Grizzlies’e 89-86’lık skorla mağlup oldu.    Ersan İlyasova bu maçta 28 dakika sahada kalırken 2 sayı-6 ribaund-1 top çalma-1 blok ile

Spor / 12 Şubat 2011 Cumartesi 00:52
Ersan‘lı Bucks, Memphis‘e mağlup oldu

Milli oyuncu Ersan İlyasova’nın formasını giydiği Milwaukee Bucks, deplasmanda karşılaştığı Memphis Grizzlies’e 89-86’lık skorla mağlup oldu.    Ersan İlyasova bu maçta 28 dakika sahada kalırken 2 sayı-6 ribaund-1 top çalma-1 blok ile oynadı. Milwaukee’de 18 sayı-6 asist-5 ribaund ile oynayan John Salmons etkili bir performans ortaya koyarken, Corey Maggette 22 sayı-2 ribaund ile oynadı. Deplasman ekibinde Brandon Jennings 16 sayı-3 asist-2 top çalmalık bir performans sergilerken, kenardan gelen Luc Mbah a Moute 9 sayı-9 ribaund ile maçı tamamladı.    Memphis’te Mike Conley 23 sayı-8 asist-5 ribaund-3 asistlik performansı ile yıldızlaşırken, Sam Young 19 sayı-8 ribaund ile oynadı. Evsahibi ekipte Rudy Gay 14 sayı-10 ribaund-3 asist, Darrell Arthur 12 sayı-8 ribaund ile maçı tamamladı.

Ersan İlyasovaMilwaukee Bucks


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